Маргарита Барская: «Мне кажется, что врач – это самая интересная и самая гуманная специальность»

Как проходит ваш обычный день?

Ничего необычного: очень рано просыпаюсь, чтобы приехать на работу к половине восьмого. А так как живу в центре города, добраться до работы, в больницу Середавина, бывает непросто. Рабочий день начинается с отделений реанимации новорожденных и детей постарше, затем утренняя конференция «пятиминутка», а после этого короткого совещания начинается обычная ежедневная работа: обходы, консультации, занятия со студентами и так далее. Раньше я много дежурила и оперировала (тридцать лет дежурила по экстренной хирургии) и в течение сорока с лишним лет выезжала к тяжелым детям с различными хирургическими патологиями в города и районы области, а сейчас и без меня есть кому дежурить – у нас прекрасные детские хирурги, очень активные и грамотные. Кстати, все они являются выпускниками нашего университета, нашими интернами и ординаторами.

То есть спасение жизни у вас по расписанию, как подвиг у Мюнхаузена?

У нас обычная, хотя непростая работа. А подвиги совершали мои родители и их коллеги, спасая раненых на фронтах Великой Отечественной войны. Лечение пациентов, обучение студентов и научная работа, включая подготовку кандидатов и докторов медицинских наук, – вот составляющие моей деятельности. Основная моя работа в университете, поэтому обучение студентов, подготовка будущих врачей занимает немало времени. В последние годы изменились подходы к обучению студентов. Раньше мы все лекции читали в очном режиме, а потом в связи с СOVID-19 часть лекций перевели в онлайн. Практические занятия со студентами проходят в детских хирургических отделениях, перевязочной и операционной, где есть возможность познакомить наших учеников с основными хирургическими заболеваниями, разобрать их диагностику и особенности лечения.

Опыт общения с врачами показывает, что чаще всего врач – это потомственная профессия. Часто ли вы встречаете студентов и молодых специалистов, у которых есть все шансы начать свою династию?

На самом деле, врач – это вовсе не обязательно династия. Абсолютное большинство приходит в профессию без влияния врачей-родственников. Кто-то поступает в институт по собственному желанию, у кого-то врачебная карьера – это несбывшаяся мечта кого-то из родителей. Но ребят, которые могут начать свою собственную династию, много! И это радует, потому что мне кажется, что врач – это самая интересная и самая гуманная специальность.

Я знаю, что вы пошли по стопам отца, который был военным хирургом, поэтому хочу спросить: вы никогда не задумывались о том, кем могли бы стать, если бы не решили стать врачом?

Да, мой отец прошел всю Великую Отечественную войну хирургом, потом работал в Куйбышевском медицинском институте, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал профессором, четверть века заведовал кафедрой общей хирургии. А я в раннем детстве кем только не мечтала быть! Я, например, долго занималась балетом в студии под руководством известного балетмейстера Наталии Даниловой при нашем театре оперы и балета. И дошло до того, что встал вопрос: продолжать обучение – нужно было ехать в другой город, или бросать балет. Решающее слово осталось за папой: он решил, что будущее профессиональной балерины не для меня. И оказался прав! Я до сих пор ему благодарна за правильное решение. С династиями все не так просто, как может показаться: у ребенка, который растет в семье врачей, всего два варианта: или выбрать работу, максимально далекую от медицины, или жить медициной всю жизнь. Я выбрала второй вариант. Знаете дом, в котором открылся музей «Заварка»? Я родилась и выросла в этом доме! Когда-то он был домом, в котором жили специалисты, работавшие в военном госпитале на Осипенко. Так что я росла в окружении врачей: папа – хирург, через стенку жил гинеколог, да и в других квартирах дома врачи и медицинские сестры. У нас даже игры были медицинские: играли в больницу, выписывали рецепты. Когда мне было года четыре, говорила: играем во «врачёв». Некоторые рецепты, кстати, в папиных записках сохранились: «Маргаритка выписала Левке укол аспирина». Так и было написано в рецепте. А после полета Юрия Гагарина – я тогда была подростком – мечтала стать врачом-космонавтом.

А вы можете, глядя на подростка или студента, сказать, что у него есть все задатки, чтобы стать хорошим врачом? Есть ли какие-то черты или факторы, которые могут об этом рассказать?

Да, глядя на то, как человек воспринимает то, что я рассказываю, можно понять, какое будущее в нашей сфере его ждет. Раньше, читая лекции или ведя практические занятия, я понимала, кто в ближайшее время сменит медицину на что-то другое. Сейчас стало меньше возможностей давать такие оценки. Раньше было намного проще угадывать: во-первых, общение со студентами было более тесное, потому что обучение было очным, во-вторых, сами студенты были немножечко другие. Вы меня только поймите правильно: это не брюзжание. Просто раньше все на самом деле было другое: и образовательный процесс, и люди. Я вспоминаю свое студенчество, когда мы с ребятами из группы успевали все: и заниматься, и дежурить в качестве волонтеров, и на театры и кино времени хватало, и в походы ходили. А концерты бардов? Ни одного не пропускали. Бурная жизнь: телефонов не было, сериалов не снимали! Но дело даже не в этом: просто мы очень дружно жили и тесно общались. А сейчас я веду группу, и один студент не приходит на занятия. Одно занятие пропустил, другое. Я спрашиваю: «Ребята, а что с этим парнем? Почему он не приходит на занятия?» А никто не знает, никто не позвонил, не уточнил. Их это просто не интересует! Меня это, если честно, пугает немного. И, с одной стороны, их можно понять: все работают и времени на общение не хватает. С другой стороны: где же ваша студенческая жизнь?

А что еще изменилось в студентах?

Наверное, можно сказать, что раньше было немножечко другое отношение к обучению: было больше тех, кто хотел учиться, и тех, кто искренне интересовался медициной. А сегодня наши студенты ждут от медицины немного другого. Ну и сама сфера меняется: много внимания уделяется новым технологиям, роботы ставят диагнозы и оперируют. И все это хорошо, я не противница перемен. Вот только я не представляю медицину без душевного отношения к больному и без базовых знаний. Нужно обладать каким-то базовым объемом знаний, который должен быть всегда при тебе. Интернет, приложения, нейросети – все это здорово, но это должно быть плюсом к той базе, без которой врач – это не врач. Знаете, когда я писала свою докторскую, произошел сбой в работе компьютера. Можете себе представить? Почти готовая работа – и все пропало из-за какого-то вируса. Компьютерщики обещали все восстановить, но для этого нужно было потратить пару месяцев – время, которого у меня не было. И тогда я просто села и написала все еще раз. Потому что все, что я писала, – это было мое! Все знания и мысли были у меня в голове! И это вот именно то, что я имею в виду, когда говорю о базе.