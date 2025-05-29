Маргарита Барская: «Мне кажется, что врач – это самая интересная и самая гуманная специальность»

За пятьдесят три – 53! – года тяжелой работы – трудные пациенты, экстренные операции и научная работа – профессор кафедры хирургических болезней детей и взрослых Самарского государственного медицинского университета Маргарита Александровна Барская заслужила авторитет, который сложно оценить словами: ее имя известно всем российским – и не только – специалистам в области детской хирургии. Поговорили с мэтром медицины, которая в течение двадцати восьми лет была главным внештатным детским хирургом Самарской области, о выборе пути и сложностях, которые ждут всех, кто решится выбрать этот путь.
Как проходит ваш обычный день?
Ничего необычного: очень рано просыпаюсь, чтобы приехать на работу к половине восьмого. А так как живу в центре города, добраться до работы, в больницу Середавина, бывает непросто. Рабочий день начинается с отделений реанимации новорожденных и детей постарше, затем утренняя конференция «пятиминутка», а после этого короткого совещания начинается обычная ежедневная работа: обходы, консультации, занятия со студентами и так далее. Раньше я много дежурила и оперировала (тридцать лет дежурила по экстренной хирургии) и в течение сорока с лишним лет выезжала к тяжелым детям с различными хирургическими патологиями в города и районы области, а сейчас и без меня есть кому дежурить – у нас прекрасные детские хирурги, очень активные и грамотные. Кстати, все они являются выпускниками нашего университета, нашими интернами и ординаторами.
То есть спасение жизни у вас по расписанию, как подвиг у Мюнхаузена?
У нас обычная, хотя непростая работа. А подвиги совершали мои родители и их коллеги, спасая раненых на фронтах Великой Отечественной войны. Лечение пациентов, обучение студентов и научная работа, включая подготовку кандидатов и докторов медицинских наук, – вот составляющие моей деятельности. Основная моя работа в университете, поэтому обучение студентов, подготовка будущих врачей занимает немало времени. В последние годы изменились подходы к обучению студентов. Раньше мы все лекции читали в очном режиме, а потом в связи с СOVID-19 часть лекций перевели в онлайн. Практические занятия со студентами проходят в детских хирургических отделениях, перевязочной и операционной, где есть возможность познакомить наших учеников с основными хирургическими заболеваниями, разобрать их диагностику и особенности лечения.
Опыт общения с врачами показывает, что чаще всего врач – это потомственная профессия. Часто ли вы встречаете студентов и молодых специалистов, у которых есть все шансы начать свою династию?
На самом деле, врач – это вовсе не обязательно династия. Абсолютное большинство приходит в профессию без влияния врачей-родственников. Кто-то поступает в институт по собственному желанию, у кого-то врачебная карьера – это несбывшаяся мечта кого-то из родителей. Но ребят, которые могут начать свою собственную династию, много! И это радует, потому что мне кажется, что врач – это самая интересная и самая гуманная специальность.
Я знаю, что вы пошли по стопам отца, который был военным хирургом, поэтому хочу спросить: вы никогда не задумывались о том, кем могли бы стать, если бы не решили стать врачом?
Да, мой отец прошел всю Великую Отечественную войну хирургом, потом работал в Куйбышевском медицинском институте, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал профессором, четверть века заведовал кафедрой общей хирургии. А я в раннем детстве кем только не мечтала быть! Я, например, долго занималась балетом в студии под руководством известного балетмейстера Наталии Даниловой при нашем театре оперы и балета. И дошло до того, что встал вопрос: продолжать обучение – нужно было ехать в другой город, или бросать балет. Решающее слово осталось за папой: он решил, что будущее профессиональной балерины не для меня. И оказался прав! Я до сих пор ему благодарна за правильное решение. С династиями все не так просто, как может показаться: у ребенка, который растет в семье врачей, всего два варианта: или выбрать работу, максимально далекую от медицины, или жить медициной всю жизнь. Я выбрала второй вариант. Знаете дом, в котором открылся музей «Заварка»? Я родилась и выросла в этом доме! Когда-то он был домом, в котором жили специалисты, работавшие в военном госпитале на Осипенко. Так что я росла в окружении врачей: папа – хирург, через стенку жил гинеколог, да и в других квартирах дома врачи и медицинские сестры. У нас даже игры были медицинские: играли в больницу, выписывали рецепты. Когда мне было года четыре, говорила: играем во «врачёв». Некоторые рецепты, кстати, в папиных записках сохранились: «Маргаритка выписала Левке укол аспирина». Так и было написано в рецепте. А после полета Юрия Гагарина – я тогда была подростком – мечтала стать врачом-космонавтом.
А вы можете, глядя на подростка или студента, сказать, что у него есть все задатки, чтобы стать хорошим врачом? Есть ли какие-то черты или факторы, которые могут об этом рассказать?
Да, глядя на то, как человек воспринимает то, что я рассказываю, можно понять, какое будущее в нашей сфере его ждет. Раньше, читая лекции или ведя практические занятия, я понимала, кто в ближайшее время сменит медицину на что-то другое. Сейчас стало меньше возможностей давать такие оценки. Раньше было намного проще угадывать: во-первых, общение со студентами было более тесное, потому что обучение было очным, во-вторых, сами студенты были немножечко другие. Вы меня только поймите правильно: это не брюзжание. Просто раньше все на самом деле было другое: и образовательный процесс, и люди. Я вспоминаю свое студенчество, когда мы с ребятами из группы успевали все: и заниматься, и дежурить в качестве волонтеров, и на театры и кино времени хватало, и в походы ходили. А концерты бардов? Ни одного не пропускали. Бурная жизнь: телефонов не было, сериалов не снимали! Но дело даже не в этом: просто мы очень дружно жили и тесно общались. А сейчас я веду группу, и один студент не приходит на занятия. Одно занятие пропустил, другое. Я спрашиваю: «Ребята, а что с этим парнем? Почему он не приходит на занятия?» А никто не знает, никто не позвонил, не уточнил. Их это просто не интересует! Меня это, если честно, пугает немного. И, с одной стороны, их можно понять: все работают и времени на общение не хватает. С другой стороны: где же ваша студенческая жизнь?
А что еще изменилось в студентах?
Наверное, можно сказать, что раньше было немножечко другое отношение к обучению: было больше тех, кто хотел учиться, и тех, кто искренне интересовался медициной. А сегодня наши студенты ждут от медицины немного другого. Ну и сама сфера меняется: много внимания уделяется новым технологиям, роботы ставят диагнозы и оперируют. И все это хорошо, я не противница перемен. Вот только я не представляю медицину без душевного отношения к больному и без базовых знаний. Нужно обладать каким-то базовым объемом знаний, который должен быть всегда при тебе. Интернет, приложения, нейросети – все это здорово, но это должно быть плюсом к той базе, без которой врач – это не врач. Знаете, когда я писала свою докторскую, произошел сбой в работе компьютера. Можете себе представить? Почти готовая работа – и все пропало из-за какого-то вируса. Компьютерщики обещали все восстановить, но для этого нужно было потратить пару месяцев – время, которого у меня не было. И тогда я просто села и написала все еще раз. Потому что все, что я писала, – это было мое! Все знания и мысли были у меня в голове! И это вот именно то, что я имею в виду, когда говорю о базе.
Вопрос, который я хотел задать с самого начала: я знаю, что выбор детской хирургии вы сделали после знакомства с книгой. Это была какая-то конкретная мысль или повлияло ощущение от чтения?
Да, это правда! Я выбрала детскую хирургию после прочтения книги академика Станислава Яковлевича Долецкого «Мысли в пути», в которой он рассказывал о своей жизни и о детях, которые были его пациентами. Когда я читала его книгу, я уже училась в институте, но его мысли помогли мне выбрать направление будущей работы. Именно в тот момент я поняла, что буду детским хирургом. Кстати, у этой истории с книгой есть продолжение: Станислав Яковлевич был оппонентом при защите мною кандидатской диссертации. С той поры наше общение продолжалось до его ухода из жизни.
А я правильно понимаю, что детская хирургия сложнее, чем взрослая?
Вы не ошибаетесь. Это направление сложнее по многим причинам. Просто представьте: когда к хирургу приходит человек лет двадцати-тридцати, ему можно задавать вопросы и получать довольно адекватные ответы. Да и на обследование взрослый человек реагирует спокойнее. А если человеку годик, как он обычно реагирует, когда человек в белом халате подходит, чтобы пощупать ему животик? Плачет и кричит! Потому что он уже знает, что от этого товарища в белом халате ничего хорошего ждать не следует. Поэтому приходится искать какие-то подходы, чтобы он успокоился и дал себя посмотреть. Хорошо, если с ребенком уже можно поговорить! Когда студенты первый раз попадают ко мне на занятия, всегда удивляются: «О чем вы с детьми разговариваете?» А я просто болтаю с ребенком обо всем, чтобы он отвлекся и расслабился. К каждому ребенку нужно найти подход. Наверное, это и есть главная сложность и главное отличие. А болезни у детей те же, что у взрослых, но бывает патология, которая встречается только у детей периода новорожденности. Это врожденные пороки развития, лечение которых является сложной задачей.
А вы помните тот момент, когда вы четко осознали: «Я – врач!» Не просто человек, которого обучили методикам, а врач.
Трудно сказать когда, потому что это осознание приходит не сразу. В институте я ходила на дежурства, участвовала в операциях. И как-то незаметно и быстро пришла ответственность. Наверное, я ощутила себя врачом, когда поняла, что мне доверяют, и осознала, когда я могу решить задачу самостоятельно, а когда лучше спросить совета или позвать на помощь. Это очень важно: осознавать границы своей компетентности. И я стараюсь привить молодому поколению это понимание. Быть врачом – это сложно. Потому что случается так, что твои пациенты умирают потому, что не все заболевание излечимы. Смерть пациента все переживают по-разному. Есть люди, которые спокойно к этому относятся, а я всегда тяжело это воспринимала.
А у вас есть какие-то хобби, которые помогают отвлекаться от работы?
У меня всегда много было всяких интересов. Я люблю музыку, люблю театр, люблю путешествия. Читаю только в последнее время мало, что для меня совсем не характерно. Еще лет десять-пятнадцать назад я знала всех современных писателей, а сейчас просто некогда. Мечтаю, что однажды снова буду читать много, но пока просто времени нет. Представляете, я полтора часа еду на работу, полтора часа с работы, и так уже много-много лет, а в дороге обычно приходится в интернете поискать что-то нужное по больным.
Ваш стаж превышает полсотни лет, что помогает вам сохранять мотивацию? Я просто на личном опыте знаю, что устать можно даже от любимой работы.
Наверное, природа! Я люблю Волгу и каждые выходные весной и летом стараюсь выезжать за Волгу. Хожу на концерты, встречаюсь с друзьями и путешествую: до ковида я объехала полмира. Италия мне очень понравилась, Франция и Швеция. А еще я очень люблю азиатские страны в январе и феврале: Индия, Таиланд и Шри-Ланка.
А можно говорить, что медицина, в которую вы приходили, отличается от современной? И если отличается, эти перемены в плюс или в минус?
Наше здравоохранение начало меняться, когда появилась страховая медицина. И с тех пор изменилось очень многое: стало больше «компьютера», например. Вот, скажем, раньше мы писали историю болезни от руки. Это, знаете, как написать своему другу письмо на листе бумаги или в сообщении в WhatsApp, понимаете разницу? При заполнении истории болезни вносились все изменения состояния пациента ежедневно. Сегодня все записи ведутся с помощью компьютера. С одной стороны, это хорошо, так как не надо мучиться, разбирая порой не очень понятный почерк врача. Но, с другой стороны, бывает сбой в работе компьютера, при этом возникают сложности при заказе анализов, потому что заказ можно сделать только в определенной программе. Но я повторюсь: я не противник новых технологий, да и нельзя остановить развитие научно-технического прогресса. Мне просто хочется, чтобы в нашей сфере сохранилась человечность. Чтобы детский хирург не забывал погладить ребенка по голове, потому что для детей, для которых больница – это всегда стресс, человечность очень важна. Поэтому, с одной стороны, у нас сейчас есть клинические рекомендации по каждой проблеме, на которые мы ориентируемся, сталкиваясь со сложным случаем. Но бывает, что приходится принимать самостоятельные решения, которые выходят за рамки протоколов. Просто потому, что все больные разные и почему-то не хотят укладываться в стандартные рамки. Поступил, например, человек с заболеванием органов брюшной полости, а у него сердце не в порядке или с суставами проблема. И все это нужно учесть при лечении. Поэтому меня учили, что лечить надо не болезнь, а больного.
А чему вы стараетесь научить своих студентов?
Современные студенты любят пользоваться гаджетами на занятиях – это я сразу пресекаю. Потому что пользоваться интернетом и преимуществами технологий – это, безусловно, здорово, но есть база, которая всегда должна быть в голове у врача. Я уже говорила про это.
У вас есть какое-то жизненное правило, которое вы никогда в жизни и ни за что не нарушили?
Не хочется говорить высокопарно, но, наверное, стоит сказать о том, что я всегда была очень ответственным человеком и никогда никого не предавала. И, конечно, я никогда не стану подтасовывать никакие сведения и не стану высказывать пациенту или другому врачу что-то дурное о своих коллегах. Этот принцип работает в нашем коллективе, и я стараюсь привить его своим студентам. Все свои ошибки и недочеты мы обсуждаем на специальных конференциях.
Если я правильно понимаю, врач – это не столько профессия, сколько образ жизни?
Одно могу сказать точно: это очень сложная профессия. Первые тридцать лет, пока я не стала профессором, я дежурила – это бессонные ночи, тяжелые пациенты и экстренные операции. Потом еще лет десять я выезжала по санавиации. Если честно, ловлю иногда себя на мысли, что снова хочу работать в таком темпе, но понимаю, что это работа для молодых – нужно уступить дорогу ребятам. Но, если бы вы спросили у меня, что могу посоветовать тем, кто собирается стать врачом, мой совет будет очень простым: хорошо подумайте прежде, чем сделать этот выбор!
Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов
Комментарии (0)