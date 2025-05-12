Спорт в большом городе: бегун, триалист и пловец про подготовку к пляжному сезону и пользе тренировок

Волга давно освободилась ото льда – и тут же на большую воду вышли сапбордисты, парки и скверы заполнились бегунами, а в спортзалах не протолкнуться – полный солд-аут. Поговорили с самарскими спортсменами и тренерами обо всем: от пользы спорта и исключениях из правил до подготовки (да, уже пора!) к пляжному сезону.
Армен Ванцев
Мастер спорта по маунтинбайку, восьмикратный чемпион РФ по триалу,
участник шоу «Удивительные люди»
Спорт – это полезно! Это аксиома или есть исключения?
Получаете удовольствие? Значит, вы все делаете правильно. А здоровье со спортом и без спорта надо поддерживать в любом случае.
Сколько времени на спорт нужно тратить жителю мегаполиса?
Если мы говорим про хобби, то это зависит от свободного времени. Если про спорт, то ежедневно!
Начать подготовку к пляжному сезону в апреле – это нормально?
Любителям пляжа – конечно!
Что делать, если идти на тренировку совсем не хочется?
Надо вспомнить те моменты, с которых вы начинали. Как правило, не хочется проходить этот этап еще раз, поэтому придется идти.
Как спорт изменил вашу жизнь?
Мой спорт не изменил мою жизнь, а построил. Все крутится вокруг велосипеда: работа, путешествия, тренировки.
Александр Кудашев
Полуфиналист Олимпийских игр в Токио, призёр чемпионата Европы и девятикратный чемпион России по плаванию
Спорт – это полезно! Это аксиома или есть исключения?
Есть исключения – это профессиональный спорт. После достижения разряда в КМС начинаются очень серьезные нагрузки, которые не приносят пользу здоровью.
Сколько времени на спорт нужно тратить жителю мегаполиса?
Я считаю, что в неделю нужно делать минимум три часовые интенсивные тренировки. Не стоит забывать про активный образ жизни, зарядку и прогулки.
Начать подготовку к пляжному сезону в апреле – это нормально?
Это зависит от исходных данных и желаемого результата. Но в любом случае лучше начать в апреле, чем не начинать совсем!
Что делать, если идти на тренировку совсем не хочется?
Нужно перебороть себя и дойти. После того, как пришел, начинаешь получать удовольствие от тренировочного процесса.
Как спорт изменил вашу жизнь?
В спорте я встретил свою жену.
Владимир Митрохин
Руководитель и тренер школы бега I Love Running в Самаре
Спорт – это полезно! Это аксиома или есть исключения?
Все зависит от целей и грамотного подхода. Если мы говорим о циклических видах спорта, таких как бег, плавание, велоспорт и лыжи, то они, несомненно, могут улучшить здоровье, увеличить качество и продолжительность жизни, ведь они способствуют развитию и укреплению многих систем организма: сердечно-сосудистой, иммунной, гормональной. Но крайне важно знать, как тренироваться правильно, чтобы тренировки шли на пользу, а не во вред.
Сколько времени на спорт нужно тратить жителю мегаполиса?
В беге для прогресса, оздоровления и поддержания формы желательно заниматься не менее трех раз в неделю. При этом важно правильно подобрать нагрузку.
Начать подготовку к пляжному сезону в апреле – это нормально?
Быть готовым к пляжному сезону следует круглый год: представьте, пригласят вас в январе на Мальдивы, а вы не в форме. Начинать заниматься спортом никогда не поздно.
Что делать, если идти на тренировку совсем не хочется?
Для начала стоит понять, что в вас говорит: усталость от перегрузки – не только спортивной, но и повседневной – или просто лень. В первом случае лучше взять дополнительный отдых, а во втором – вспомнить, для чего вы занимаетесь спортом. У вас же есть цель?
Как спорт изменил вашу жизнь?
Больше двенадцати лет назад я вышел на первую пробежку и еле-еле смог «проползти» один километр. Тогда моя жизнь никак не была связана со спортом. Сегодня за плечами 21 марафон, ультрамарафон на 100 километров, железная дистанция в триатлоне и множество разных стартов. У меня появилась новая профессия – тренер, я обрел сотни новых знакомств с интересными людьми. И сейчас я занимаюсь любимым делом, работая руководителем Школы бега. Вот так однажды я достал старые пыльные кроссовки и пробежал свой первый километр.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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