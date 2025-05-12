Спорт в большом городе: бегун, триалист и пловец про подготовку к пляжному сезону и пользе тренировок

Спорт – это полезно! Это аксиома или есть исключения?

Получаете удовольствие? Значит, вы все делаете правильно. А здоровье со спортом и без спорта надо поддерживать в любом случае.

Сколько времени на спорт нужно тратить жителю мегаполиса?

Если мы говорим про хобби, то это зависит от свободного времени. Если про спорт, то ежедневно!

Начать подготовку к пляжному сезону в апреле – это нормально?

Любителям пляжа – конечно!

Что делать, если идти на тренировку совсем не хочется?

Надо вспомнить те моменты, с которых вы начинали. Как правило, не хочется проходить этот этап еще раз, поэтому придется идти.

Как спорт изменил вашу жизнь?

Мой спорт не изменил мою жизнь, а построил. Все крутится вокруг велосипеда: работа, путешествия, тренировки.