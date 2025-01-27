Витаминный гид: когда организму действительно нужны витамины и как их выбрать

Можно ли покупать витамины на маркетплейсах?

Это довольно сложный вопрос. Я не могу порекомендовать покупать их только в аптеках и специализированных магазинах – там тоже могут быть препараты не самого лучшего качества, а на маркетплейсах есть все шансы найти качественные и достойные внимания фирмы.

Часто производители пользуются неосведомленностью покупателя и используют не совсем хорошие формы витаминов. Так, дешевые препараты содержат микродозы полезных веществ – и такое встречается не только в онлайн-, но и в оффлайн-магазинах. В тех же аптеках я часто сталкиваюсь с БАДами, которые содержат 15-17 процентов витаминов от рекомендованной суточной нормы. Фактически это пыль с подоконника. Незнание людей и красивые картинки «помогают» таким препаратам быть успешными на рынке. Только вот никакого результата от них ждать не стоит.

При выборе добавок нужно обращать внимание на содержание количества витаминов: желательно, чтобы в них было не менее 70-80, а лучше – 100-150 – процентов от рекомендованной суточной нормы. Стоит помнить, что действительно хороший и качественный товар не будет стоить слишком дешево.

Рекомендую доверять известным фирмам и внимательно изучать состав витаминов. Тем, кому сложно в этом разобраться, советую обращаться за помощью к специалистам, которые подскажут и расскажут, какие препараты нужны в конкретном случае, где лучше их приобретать и как грамотно их использовать.