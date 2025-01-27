Витаминный гид: когда организму действительно нужны витамины и как их выбрать

Вопросы про витамины, кажется, можно смело отнести к разряду вечных: как понять, когда организму не хватает микроэлементов? Как не попасться на бесполезные и «пустые» капсулы? И можно ли покупать добавки на маркетплейсах? Объясняем сложное – на простых и понятных примерах – вместе с нутрициологом и медицинским психологом клиники «Нью Лайф» Еленой Сухобрус.
Как понять, когда витамины действительно нужны?
Есть такое выражение: «Витамины напоминают человеку о себе не своим присутствием, а отсутствием». В тех случаях, когда витамины и минералы находятся в дефиците, практически сразу появляются характерные симптомы. Например, желтизна и ломкость ногтей в большинстве ситуаций говорят о том, что в организме присутствует дефицит железа. Еще один пример – трещинки в уголках губ – звоночек, который предупреждает о дефиците витаминов группы В. Выпадающие и секущиеся волосы могут быть одновременно признаком и дефицита железа, и дефицита цинка, и дефицита кальция, и нехватки белка, а также органической серы в организме. Сухая кожа – явный признак дефицита витамина Е: именно он отвечает за ее увлажнение, упругость и эластичность. А вот дефицит витамина А будет проявляться в повышенном слезотечении и в гиперкератозе – грубой и неровной коже.
Но порой человеку бывает сложно самостоятельно понять, какие именно симптомы являются сигналами того или иного дефицита. Тем более, что зачастую нехватка минералов в организме это комплексный вопрос. Разобраться в том, простой ли это дефицит или же признак какого-то соматического заболевания, бывает по-настоящему трудно.
Стоит ли при обнаружении симптомов сразу же скупать все витамины с полок аптек и бежать ко врачу?
Разумеется, наличие симптоматики, которую я описала выше, вовсе не повод сразу же бежать к врачам или нутрициологам. Всегда есть возможность попробовать скомпенсировать ситуацию самостоятельно: в этом отношении выручат витаминно-минеральные комплексы последнего поколения. В их состав входят и аминокислоты, и пробиотические добавки.
Важно помнить, что есть такое понятие, как синергия, которая объясняет феномен взаимного усиления отдельных ингредиентов: один витамин не будет работать так эффективно, как в паре или в тройке с двумя-тремя другими.
Когда витамины точно не нужны?
Честно? Мне даже сложно представить такую ситуацию. Если мы возьмем и разберем любую болезнь, то увидим, что в ее основе всегда лежат микроэлементные, минеральные и витаминные дисбалансы.
Но есть ситуации, когда не следует прибегать к витаминной терапии. Например, когда есть множество различных симптомов: человек плохо себя чувствует, и очевидно, в его организме присутствует большая серьезная проблема, которую не решить восполнением дефицита витаминов и микроэлементов. Возможно, она – та самая проблема – уже нуждается в экстренном медицинском вмешательстве – порой хирургическим путем. В этих случаях сначала идут медицинская диагностика, постановка диагноза, лечение, а уже в дополнение, если это необходимо, нутрицевтическая поддержка.
Можно ли покупать витамины на маркетплейсах?
Это довольно сложный вопрос. Я не могу порекомендовать покупать их только в аптеках и специализированных магазинах – там тоже могут быть препараты не самого лучшего качества, а на маркетплейсах есть все шансы найти качественные и достойные внимания фирмы.
Часто производители пользуются неосведомленностью покупателя и используют не совсем хорошие формы витаминов. Так, дешевые препараты содержат микродозы полезных веществ – и такое встречается не только в онлайн-, но и в оффлайн-магазинах. В тех же аптеках я часто сталкиваюсь с БАДами, которые содержат 15-17 процентов витаминов от рекомендованной суточной нормы. Фактически это пыль с подоконника. Незнание людей и красивые картинки «помогают» таким препаратам быть успешными на рынке. Только вот никакого результата от них ждать не стоит.
При выборе добавок нужно обращать внимание на содержание количества витаминов: желательно, чтобы в них было не менее 70-80, а лучше – 100-150 – процентов от рекомендованной суточной нормы. Стоит помнить, что действительно хороший и качественный товар не будет стоить слишком дешево.
Рекомендую доверять известным фирмам и внимательно изучать состав витаминов. Тем, кому сложно в этом разобраться, советую обращаться за помощью к специалистам, которые подскажут и расскажут, какие препараты нужны в конкретном случае, где лучше их приобретать и как грамотно их использовать.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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