Сторителлинг из гардероба: Оля Левыкина и бабушкино кольцо

Соосновательница арт-клуба

«Если честно, собственной вещью с историей я обзавелась совсем недавно, но история – я бы даже сказала История! – довольно впечатляющая и символичная. К делу: в своем матером возрасте я полагала, что уже знаю все фамильные легенды, и все дары с родословного дерева давно упали мне в руки. Тем приятнее было узнать от дедушки, что он хранит для меня бабушкино кольцо с рубином, которое они шестьдесят пять лет назад вместе купили на день рождения моей мамы. Правда, чтобы сбавить градус умиления, кольцо он вручил мне, пока мы с ним ждали очередь на МРТ, но это вполне в духе моей семьи. Надеюсь, что эта глава станет началом еще большей истории!»