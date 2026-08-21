Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Поделиться:

Не выбрасываем — меняемся: пополняем (и разгружаем!) гардероб на свопе в боттлшопе «Бутылист»

Пора провести ревизию шкафа и апдейнуть старые вещи: на втором этаже кооператива «Бутылист»  пройдет своп, где можно обменяться летней и осенней одеждой, обувью, аксессуарами и вещами для дома. 

Запоминаем: своп — самый стильный способ борьбы с избыточным потреблением (и такими любимыми импульсивными покупками!).

Правила максимально просты: приносим любое количество вещей в хорошем состоянии или приходим с пустыми руками. Забирать находки можно в неограниченных количествах. А если вещь не обретет нового владельца, не переживаем: организаторы традиционно передадут в благотворительные фонды. 

Текст: Анжелика Чернышова 

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«Бутылист»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: