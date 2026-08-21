Не выбрасываем — меняемся: пополняем (и разгружаем!) гардероб на свопе в боттлшопе «Бутылист»

Пора провести ревизию шкафа и апдейнуть старые вещи: на втором этаже кооператива «Бутылист» пройдет своп, где можно обменяться летней и осенней одеждой, обувью, аксессуарами и вещами для дома.
Запоминаем: своп — самый стильный способ борьбы с избыточным потреблением (и такими любимыми импульсивными покупками!).
Правила максимально просты: приносим любое количество вещей в хорошем состоянии или приходим с пустыми руками. Забирать находки можно в неограниченных количествах. А если вещь не обретет нового владельца, не переживаем: организаторы традиционно передадут в благотворительные фонды.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
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