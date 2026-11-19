Музей Алабина отметит вау-юбилей — 140 лет! Но бронзоветь и уходить в скучную академичность здесь никто не планирует: праздничная программа растянется на четыре дня и к тому же событие приурочат к 175-летию Самарской губернии.

Праздничный культурный забег стартует 24 и 25 ноября: сначала состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Самарский край в истории России», где можно будет заслушать доклады и подискутировать, а 26 и 27 ноября попасть на Самарский музейный форум. Ведущие эксперты страны займутся «переупаковкой» краеведения: обсудят коллаборации с бизнесом, гранты и в формате деловой игры создадут музейные проекты будущего.

Для участников также предусмотрены экскурсии, посещение выставок, включая экспозицию в Третьяковке в Самаре, и вечерние мероприятия в неформальной обстановке.

Кульминацией форума станет событие, открытое для каждого горожанина: эскиз-спектакль, созданный специально к юбилею совместно с театром DragLab, а также праздничный концерт.

Но и это не финал: в выходные музей будет открыт для гостей на семейный фестиваль и традиционный «День дарения», где семейную реликвию можно навсегда вписать в историю Самары. А завершит этот культурный бум концерт от самарских музыкантов.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб