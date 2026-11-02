Культура оживает после заката: как провести «Ночь искусств» в Самаре

Не обязательно ждать темноты, чтобы искусство включилось на полную. Собака.ru уверена: яркими должны быть не только выходные, но и будни. Поэтому не спать — готовимся к Ночи искусств!
В этом году праздник продлится целых два дня. Нас (и вас!) ждут выставки, экскурсии, расследования, концерты, мастер-классы — и это далеко не все.
3-4 ноября
Самарский Литературный музей
Сначала заглядываем в музей до начала вечерней программы. С полудня посещаем основную экспозицию о жизни и творчестве Алексея Толстого, а затем в шесть вечера перемещаемся на паблик-ток с Денисом Либстером и рассуждаем о Дикеннсе. Через час участвуем в экскурсии-расследовании «Тайны усадьбы Бострома», а в восемь вечера финалим день музыкально — слушаем музыкантов проекта «Синтезия».
После мощного забега высыпаемся и отправляемся в пять вечера на лекцию Михаила Перепелкина, где он расскажет, как Алексей Толстой говорил о еде и застольях через произведения. И вновь концерт: на этот раз порадует Артем Седов проектом «Медная Бабочка» и игрой на гитаре в семь вечера. Напоследок — книжный рейв в половину девятого вечера, превращаем чтение из индивидуальной привычки в коллективную!
3 ноября
Самарский художественный музей
А здесь главная тема — многообразие России и традиции народов страны. С шести вечера до 11 часов ночи. Гостей ждут экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам, кураторские показы, мастер-классы для детей и взрослых, музыкальные выступления и поэтическая композиция со студентами актерского факультета СГИК.
4 ноября
Выставка «Возникающие из мерцания», «Станкозавод»
Изучаем романтический символизм через картины (на удивление с 8 утра!). Художница Светлана Кручинина во главу выставки поставила природу, женский характер, трансформации и связь человека с окружающим миром.
4 ноября
Галерея «Виктория»
Отправляемся в путешествие по выставке «Идите по моему следу» — в этом году Ночь искусств посвящена воде, морским странствиям и встречам после долгой дороги. А между прогулками по залам заглядываем на крышу — там состоятся экскурсии к арт-объекту Игоря Самолета «Солнышко».
В четыре часа дня перемещаемся в Лекторий на встречу «Клуба капитанов»: самарские яхтсмены, владельцы лодок и байдарочники поделятся историями о водных приключениях. Затем отправляемся в Библиотеку — в шесть вечера там прозвучат «Образы воды в музыке импрессионистов» в исполнении фортепианного дуэта и флейты. А если хочется продолжить знакомство с современным искусством, в восемь вечера возвращаемся в Лекторий на командную викторину: впереди пять туров с вопросами о произведениях и фактах из мира искусства.
В течение дня юных гостей ждут мастер-классы в детской студии: можно сплести брелок из бусин, сделать макет океана и придумать собственный флаг. Для взрослых подготовят занятия по созданию открыток, морских подвесов, макраме и не только.
4 ноября
Музей Эльдара Рязанова
В два часа дня пройдет бесплатный мастер-класс «Мастерская кукольных нарядов»: участники узнают о народных костюмах и создадут бумажную куколку. В пять вечера — экскурсия «Дом Залесова. После заката»: гости узнают, как жила семья Шустерман в коммунальной квартире, и погрузятся в атмосферу первой половины XX века. Экскурсовод — историк и главный хранитель музея Татьяна Пульная.
4 ноября
музей Алабина
Приглашают на семейную и вечерние программы: С трех до пяти часов вечера пройдут мастер-классы по созданию картонных масок и обвесов, а в четыре часа дня — экскурсия по выставке «Палеоцентр». С пяти до половины 10 вечера будут открыты выставки «Путь к новому» и «Палеоцентр». В программе также открытие выставки «Путь к новому. Праздники в народной культуре» в пять вечера, через час — лекция «Новый традиционный», в половину седьмого вечера — экскурсии по выставке «Заводы и люди», в семь вечера ждет постояннкя экспозиция с фонариками , в половину восьмого вечера — синтезаторный воркшоп, в половину девятого вечера —концерт объединения «Трио» . Также будет работать чайная «Ага Ча» и (фух!) откроется выставка утиль-коллажа Анастасии Альбокриновой «Сказка».
4 ноября
Третьяковка в Самаре
«Ночь искусств» в Третьяковке в Самаре в этом году посвящена выставке «Воображаемый космос». Гости смогут отправиться на «Ночную экскурсию» или тематическую экскурсию «Спутники и путники», а также присоединиться к коллективной мастерской «Так сложились звезды!»: вместе с художниками и педагогами создать свою звезду и посмотреть на небо в телескоп с террасы музея.
А в пять вечера в кинозале покажут фильм Фрица Ланга «Метрополис» с живым музыкальным сопровождением композитора и гитариста Алексея Тилли.
4 ноября
Лекция о Joy Division и New Order, Дом рока «Звезда»
Журналист и поклонник группы Илья Сульдин расскажет, кем был Иэн Кертис, чем отличаются две группы, в чем величие Joy Division и как здесь связан постпанк. Начало в семь вечера.
4 ноября
Музей Модерна
Поговорим о том, как художники рубежа XIX–XX веков соединяли искусство и быт, и почему бытовые предметы становились произведениями искусства. А еще с семи до десяти вечера проводим время на выставках, лекциях, спектаклях и концертах!
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Дарья Григоревская, Евгений Шаров, архивы пресс-служб.
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