Культура оживает после заката: как провести «Ночь искусств» в Самаре

Отправляемся в путешествие по выставке «Идите по моему следу» — в этом году Ночь искусств посвящена воде, морским странствиям и встречам после долгой дороги. А между прогулками по залам заглядываем на крышу — там состоятся экскурсии к арт-объекту Игоря Самолета «Солнышко».

В четыре часа дня перемещаемся в Лекторий на встречу «Клуба капитанов»: самарские яхтсмены, владельцы лодок и байдарочники поделятся историями о водных приключениях. Затем отправляемся в Библиотеку — в шесть вечера там прозвучат «Образы воды в музыке импрессионистов» в исполнении фортепианного дуэта и флейты. А если хочется продолжить знакомство с современным искусством, в восемь вечера возвращаемся в Лекторий на командную викторину: впереди пять туров с вопросами о произведениях и фактах из мира искусства.

В течение дня юных гостей ждут мастер-классы в детской студии: можно сплести брелок из бусин, сделать макет океана и придумать собственный флаг. Для взрослых подготовят занятия по созданию открыток, морских подвесов, макраме и не только.