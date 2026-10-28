Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Развлечения
  • News
Развлечения

Поделиться:

Два всадника приближающейся зимы: успеваем на «Щелкунчика» и фиксируем даты большого маркета на «Станкозаводе»

Зима официально выходит на охоту (да, мы помним, что на дворе конец октября!), и у нас есть два доказательства этого. Первое — 2 ноября Самарский театр оперы и балета имени Шостаковича откроет продажу билетов на «Щелкунчика».

А второе — «Станкозавод» объявил даты рождественского маркета: он пройдет 12 и 13 декабря. На площадке с полудня до восьми вечера (два дня подряд!) можно будет познакомиться с локальными и российскими мастерами и постепенно войти в праздничный режим.

Предупрежден — значит вооружен!

Фото: группа «ВКонтакте» Самарского академического театра оперы и балета, группа «ВКонтакте» «Станкозавода»   

Фото:
Самарский театр оперы и балета имени Шостаковича, «Станкозавод»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: