Два всадника приближающейся зимы: успеваем на «Щелкунчика» и фиксируем даты большого маркета на «Станкозаводе»

Зима официально выходит на охоту (да, мы помним, что на дворе конец октября!), и у нас есть два доказательства этого. Первое — 2 ноября Самарский театр оперы и балета имени Шостаковича откроет продажу билетов на «Щелкунчика».

А второе — «Станкозавод» объявил даты рождественского маркета: он пройдет 12 и 13 декабря. На площадке с полудня до восьми вечера (два дня подряд!) можно будет познакомиться с локальными и российскими мастерами и постепенно войти в праздничный режим.

Предупрежден — значит вооружен!

Фото: группа «ВКонтакте» Самарского академического театра оперы и балета, группа «ВКонтакте» «Станкозавода»