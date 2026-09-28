Нон-фикшн по университетски: в Галерее «Виктория» стартует неделя издательского дома ВШЭ

Самарская осень окончательно переходит на сторону интеллектуального досуга: уже с 28 сентября по 4 октября в Галерее «Виктория» развернется Неделя Издательского дома ВШЭ.

Главный повод для книголюбов обновить полки — ключевые новинки и бестселлеры ВШЭ по философии, социологии, культурологии, урбанистике и визуальным искусствам. Но покупкой книг дело не ограничится: кульминацией недели станет серия из трех паблик-токов с исследователями и фигурами локального арт-сообщества.

Паблик-ток Ренаты Насыбуллиной «Музей: контейнер для искусства»

Дискуссионный блок открывается в пятницу в семь вечера встречей с Ренатой Насыбуллиной, где гости разберут, как выставочная архитектура манипулирует нашим взглядом.

Паблик-ток «Тонкий срез: почему нам некогда жить в настоящем»

На следующий день в четыре дня поговорят о природе тревоги: откуда она взялась и почему она не проходит от отдыха? И есть ли надежда, что эпоха нервозности даст старт новому искусству, архитектуре, новому языку?

Паблик-ток «Все деньги мира в самарском совриске. Диалог о пространстве художественного эксперимента»

В воскресенье соосновательница арт-клуба «Худрук» Маргарита Галявеева и создатель галереи SPACE13 Gallery Дмитрий Никонов устроят откровенный диалог «Все деньги мира в самарском совриске», раскрывая правила игры на местном рынке коллекционирования.

Фото: Архивы пресс-служб