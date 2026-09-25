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Шаг в дикую природу: в баре «Проливка» пройдет лекция о тяге к лесу

Ретриты, избинг, глэмпинги и тотальный цифровой детокс — вот что нужно городским (миллениалам и зумерам!) жителям. Во вторник, в баре «Проливка» стираем усталость от рабочих чатов на релаксовой лекции «Попытка к бегству. Почему мы бежим к природе и чего от нее хотим?» вместе с культурологом Рудольфом Голубевым. Готовимся: будем признаваться себе почему так иногда хочется бросить все и убежать в лес. 

Проводниками в мир отшельников и философов станут Жан-Жак Руссо, Генри Дэвид Торо, Жиль Греле и другие мыслители, променявшие шумные мостовые на умиротворение дикой природы. 

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«Проливка» 

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