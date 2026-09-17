Космос во всех подробностях: Самарский Клуб Любителей Астрономии «АстроСамара» проведет тротуарку

Настраиваем личные радары на Луну и Сатурн: в эту пятницу Самарский Клуб Любителей Астрономии «АстроСамара» проведет космическую тротуарку. С семи до девяти вечера неподалеку от Торгового Центра «Амбар» развернется настоящая обсерватория под открытым небом. Локация максимально удачная: именно здесь высота горизонта позволяет рассмотреть детали рельефа планеты без помех от застройки и высоких деревьев.

Под мини-лекции от экспертов гости смогут посмотреть в телескопы (если позволят погодные условия!) на кратеры и моря Луны, яркие скопления, двойные и кратные звезды, а также туманности, а ближе к финалу вечера — увидеть кольца Сатурна.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: группа «ВКонтакте» «АстроCамара»