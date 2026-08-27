Живем по-императорски (и петербургски!): проживаем легендарную киноромантику в гостинице «Астория»

ЧТО ЧИТАТЬ

Теперь прямо в номер можно заказать книги из тщательно выверенного сезонного меню «Город под обложкой», которое обновляется каждые три месяца. Это стало возможным благодаря сервису, который запустили отель «Астория» и книжный магазин «Подписные издания»! В первом меню собрано восемь литературных «блюд»: от детальных зарисовок быта Сергея Светлова до «Семейного лексикона» Наталии Гинзбург (который сама Салли Руни назвала абсолютно совершенным романом!).

Для полного погружения в атмосферу отеля выбираем «Мастера и Маргариту»: Михаил Булгаков обожал «Асторию» и часто останавливался на четвертом этаже, так что читать великую классику именно здесь — особый метафизический опыт. Для юных читателей «Книжный консьерж» приготовил сказку-путеводитель «Эрмиты», а для ценителей главного музея Петербурга — «Мой Эрмитаж» Михаила Пиотровского. Понравившийся томик можно приобрести себе (и тут «Подписные издания» все возьмут на себя — доставят новый экземпляр на любой удобный адрес!). Умный люкс, который мы (и вы!) заслужили!