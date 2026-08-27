Живем по-императорски (и петербургски!): проживаем легендарную киноромантику в гостинице «Астория»

План по побегу от реальности: отключаем рабочие чаты, берем любимого питомца (спасибо дог-френдли политике отеля!) и заселяемся в императорскую анфиладу с собственной кухней (где заказываем лучшее от шеф-повара Франсуа Кантена для себя и своей компании!). «Астория» устроила красивый заговор против скуки — от «книжного меню» до ложи в Михайловском театре. Рассказываем о жизни в главном светском штабе Петербурга!
КАК ЖИТЬ
Здесь даже искушенные эстеты сходятся во мнении: обновленный Царский люкс — это интерьерное «вау»! Апартаменты спланированы по классическому принципу царской анфилады, а главная фишка — огромная гостиная, парадная столовая на 10 человек и собственная кухня. Идея на заметку: устроить тут камерный ужин или закрытый коктейльный вечер для своих (не выходя из номера!). При желании люкс можно легко объединить еще с тремя соседними комнатами, превратив крыло отеля в личную резиденцию. Приятный бонус: «Астория» исповедует философию дог-френдли, пятизведочное внимание достанется всем!
ЧТО ЧИТАТЬ
Теперь прямо в номер можно заказать книги из тщательно выверенного сезонного меню «Город под обложкой», которое обновляется каждые три месяца. Это стало возможным благодаря сервису, который запустили отель «Астория» и книжный магазин «Подписные издания»! В первом меню собрано восемь литературных «блюд»: от детальных зарисовок быта Сергея Светлова до «Семейного лексикона» Наталии Гинзбург (который сама Салли Руни назвала абсолютно совершенным романом!).
Для полного погружения в атмосферу отеля выбираем «Мастера и Маргариту»: Михаил Булгаков обожал «Асторию» и часто останавливался на четвертом этаже, так что читать великую классику именно здесь — особый метафизический опыт. Для юных читателей «Книжный консьерж» приготовил сказку-путеводитель «Эрмиты», а для ценителей главного музея Петербурга — «Мой Эрмитаж» Михаила Пиотровского. Понравившийся томик можно приобрести себе (и тут «Подписные издания» все возьмут на себя — доставят новый экземпляр на любой удобный адрес!). Умный люкс, который мы (и вы!) заслужили!
БЫЛИ ВСЕ!
И дышали историей Серебряного века и советской оттепелью тоже! В этих стенах императорская гостиница стала для Сергея Дягилева частью культурного кода или (если хотите!) площадкой для обмена идеями по антрепризе «Русские сезоны», а для Майи Плисецкой (мастерицы балетных па!) местом, в которое хочется возвращаться чаще. Не зря в этих стенах некогда бывала легендарная Айседора Дункан, которая буквально жила танцем. Кстати, именно тут у американской танцовщицы зародилась история любви с Сергеем Есениным!
Отель продолжает эту красивую традицию дружбы с искусством: у «Астории» есть собственная ложа в Михайловском театре, билеты в которую — главный трофей для гостей. Связь отеля с кино чувствуется на физическом уровне: в этом сезоне Петербург празднует двадцатилетие культового фильма «Питер FM» спецпоказом с Евгением Цыгановым. И если эта кинолента — признание в любви набережным Фонтанки, Мойки и Пяти углам, то сама «Астория» — главный якорь этой городской романтики.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)