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Милота-ивент: делаем лежанки для пушистиков в общественном центре «Сбера»

Создаем уют и помогаем четвероногим друзьям: проект «Вторсырье на благо»  совместно с Общественным центром «Сбера» приглашают невероятно душевно провести время — создать (согреть в осенние холода!) эколежанки для пушистиков из зооприютов. 

Специальной подготовки от участников не требуется: все необходимые материалы организаторы предоставят на месте. Но если завалялись старые ненужные свитера или куртки (с катышками и затяжками!) — смело берем их с собой. Бонусом к мастер-классу станет паблик-ток: параллельно с шитьем экологист Светлана Симонова разложит по полочкам проблему текстильного загрязнения.

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«Вторсырье на благо», Общественным центром «Сбера»

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