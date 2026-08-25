Милота-ивент: делаем лежанки для пушистиков в общественном центре «Сбера»

Создаем уют и помогаем четвероногим друзьям: проект «Вторсырье на благо» совместно с Общественным центром «Сбера» приглашают невероятно душевно провести время — создать (согреть в осенние холода!) эколежанки для пушистиков из зооприютов.

Специальной подготовки от участников не требуется: все необходимые материалы организаторы предоставят на месте. Но если завалялись старые ненужные свитера или куртки (с катышками и затяжками!) — смело берем их с собой. Бонусом к мастер-классу станет паблик-ток: параллельно с шитьем экологист Светлана Симонова разложит по полочкам проблему текстильного загрязнения.

Фото: Архивы пресс-служб