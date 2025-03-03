Что такое желание? Ищем ответ в творчестве Хичкока!

Определить, что же такое желание, можно с помощью философии, психологии, социальных наук, а можно – что неожиданно – обратиться к фильмам Альфреда Хичкока и поискать определения в них. «Все, что вы хотели знать о желании, но боялись спросить у Хичкока» – так и называется лекция Олега Горяинова – исследователя современной философии, литературного модернизма и теории кино.

Настраиваемся на философствования, ставим напоминание и встречаемся 4 марта в «Проливошной» ровно в восемь вечера. А где еще искать ответы на вечные вопросы, если не в баре?