Почуяли сезон! Как найти грибы в Самарской области и не запутаться в правилах? Рассказывает доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы Евгений Корчиков!

Одни в лесу ловят вайб, другие — добычу. Нередко обычная прогулка превращается (о, ужас!) в археологическую экспедицию. Вместо лопаты — палка, которой удобно разгребать листву. Одно неловкое движение — и можно повредить мицелий. Как собирать грибы без вреда для природы, можно ли доверить свою корзину искусственному интеллекту и какие районы Самарской области считаются самыми урожайными? Разбираемся вместе с Евгением Корчиковым, кандидатом биологических наук, доцентом кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени Королева.
«Тихая охота» — это безобидное хобби? Или, приходя в лес, мы все-таки наносим экосистеме вред?
Серьезный ущерб может нанести грибник, который путает «тихую охоту» с археологией. Если ходить аккуратно и не топтать грибы (даже ядовитые!), то такая прогулка не принесет вреда природе. Главное правило — не нужно интенсивно разгребать лесную подстилку палкой (или ногами!). Среди опавших листьев как раз и прячется мицелий — тело гриба. Так что берите корзину, будьте осторожны, а чрезмерный энтузиазм оставьте дома. Все-таки лес любит тихих гостей!
Срезать грибы или выкручивать? Как же все-таки правильно?
Грибники могут спорить об этом до хрипоты, но с точки зрения науки лучше срезать. Именно при таком способе сбора человек в наименьшей степени вредит микобиоте. При выкручивании часть мицелия все равно повреждается. Плодовое тело живет всего один сезон, а грибница может существовать годами — именно ее и стоит беречь. Так что нож в корзине — скорее не прихоть, а дань уважения к лесу.
Раньше, чтобы отличить сыроежку от бледной поганки, нужно было перелистать тонну справочников или идти в лес вместе с опытным грибником. Теперь достаточно навести камеру телефона. Можно ли доверить свою корзину искусственному интеллекту?
Нет. В природе встречаются виды-двойники. Внешне они почти одинаковы, однако по химическому составу могут различаться принципиально. А именно он и определяет, съедобен гриб или ядовит. Кстати, чтобы точно определить вид, специалисту нужны не только фотографии гриба с разных ракурсов, но и его размеры. Также не лишним будет сделать срез и посмотреть, как реагирует мякоть. Бывает, что она краснеет, синеет или желтеет на воздухе. Еще нужно проверить, выделяется ли млечный сок: он есть у некоторых видов грибов. Однако самый точный признак — споры, которые находятся на пластинках или трубочках. Увидеть их можно только под микроскопом. Так что вывод один: приложение может угадать вид гриба, но гарантий нет никаких. А когда речь идет о бледной поганке, ошибка может стоить жизни.
Какие районы Самарской области сейчас самые грибные?
Конечно, Самарская Лука. Рождествено, Крестовая и Гаврилова поляны, Ширяево, Жигулевск. В лесах всегда есть опята, маслята, зонтики, а на деревьях — вешенки. Грибными считаются также Красноярский (территория Нового Буяна), Челно-Вершинский и Шенталинский районы. Недавно мы были на юге области, в Большой Глушице. Там есть памятник природы — Фрунзенско-Каралыкская лесная полоса. И даже этой территории — ее ширина всего 200 метров — достаточно, чтобы там сформировались довольно крупные популяции грибов. Конечно, местные жители их называют по-разному: говорят, что там растут особенные шампиньоны. На самом деле это говорушки и рядовки. Их, кстати, сложно отличить друг от друга! Поэтому тем, кто не разбирается в грибах, я бы не рекомендовал их собирать. Велик риск отравиться.
А разве можно собирать грибы на особо охраняемых территориях Самарской области?
Это не повод отказываться от «тихой охоты». Правила прописаны в положении об особо охраняемых природных территориях на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области. Важно: собирать грибы можно, но только для личного пользования! А вот промышленная заготовка строго запрещена. Кстати, все это касается и лекарственных трав. Конечно, стоит помнить о правилах: нельзя разрушать мицелий или вырывать растения с корнем. Для последних установлен лимит — можно брать не более 10–15% популяции.
Текст: Ксения Баканова
Фото: Алла Кучерявая, Ксения Баканова, архивы пресс-служб
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