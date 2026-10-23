Почуяли сезон! Как найти грибы в Самарской области и не запутаться в правилах? Рассказывает доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы Евгений Корчиков!

Нет. В природе встречаются виды-двойники. Внешне они почти одинаковы, однако по химическому составу могут различаться принципиально. А именно он и определяет, съедобен гриб или ядовит. Кстати, чтобы точно определить вид, специалисту нужны не только фотографии гриба с разных ракурсов, но и его размеры. Также не лишним будет сделать срез и посмотреть, как реагирует мякоть. Бывает, что она краснеет, синеет или желтеет на воздухе. Еще нужно проверить, выделяется ли млечный сок: он есть у некоторых видов грибов. Однако самый точный признак — споры, которые находятся на пластинках или трубочках. Увидеть их можно только под микроскопом. Так что вывод один: приложение может угадать вид гриба, но гарантий нет никаких. А когда речь идет о бледной поганке, ошибка может стоить жизни.

Какие районы Самарской области сейчас самые грибные?