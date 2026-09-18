Чисто по-волжски! «Путь реки» зовет на открытую лекцию про заповедный этикет

Превратить волжские берега и леса в стихийную помойку — сценарий, с которым команда проекта «Путь реки» мириться категорически не готова. Волонтеры прошли всю экотропу по Самарской Луке, зафиксировали каждую незаконную кучу мусора и составили детальную карту свалок.

В четверг, 24 сентября, на «Станкозаводе» (сразу после закрытого круглого стола с чиновниками, общественниками и медиа!) пройдет открытая публичная лекция для всех, у кого сжимается сердце при виде пластика на волжских берегах. Спикер — Ольга Пегова, заместитель директора по экологическому просвещению Кавказского государственного природного биосферного заповедника, поделится реальными кейсами: как перестроить головы туристов, какими методами заставить отдыхающих уносить мусор с собой и как системно очистить огромную заповедную территорию без никому не нужной агрессии.

Начало лекции — в семь вечера в пространстве «ЦЕХ». Вход абсолютно свободный!

Фото: Архивы пресс-служб