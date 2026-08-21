Безусловный эко-мэтч: совмещаем велозаезд по Самарской Луке и помогаем природе

Выбираем чистую Волгу и активные вайбы: начинаем день с доброго дела вместе с проектом «Путь реки». Маршрут обещает быть живописным: направляемся в Рождествено и держим путь до Глиняного карьера рядом с Выползово. Миссия: прибрать мусор, который годами копился в карьере. Все собранные отходы оперативно вывезет Нацпарк, так что остается только объединить усилия, крутить педали и сделать это место чуточку лучше!

А после продуктивной работы — заслуженный релакс (купаемся на пляже Байконур!). Важно: велоучастие по предварительной регистрации.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб