Выходные с заботой о Волге: как волонтеры превращают пластиковые крышки в мальков толстолобика и сазана

Это не магия: пластиковые крышки можно превратить в рыбу! Команда из организации «Чистые Водоемы», реализующая эко-проект «Водорослям крышка. Амбассадоры рек», уже второй раз собирается доказать это на практике: за год волонтеры собрали четыре с половиной тонны пластиковых крышек, чтобы сдать их как вторсырье, а на вырученные деньги купить мальков – они вырастут и начнут уничтожать водоросли, спасая Волгу от заболачивания. Выпуск мальков в Волгу пройдет в эту субботу – 18 октября в 14:00 – и присоединиться к хорошему делу может каждый желающий: нужно просто дойти до набережной KinUp и захватить теплый шарф, резиновые сапоги и ковшик. О секретах фокуса с превращением пластиковых крышек в мальков рассказала руководитель проекта АНО «Чистые Водоемы» Надежда Сергаева.
Откуда берутся мальки для ваших выпусков?
К сожалению, вырастить такого малька – сложный и трудоемкий процесс: очень важен климат. По этой причине малька мы закупаем в Саратовской области, где находится организатор нашего проекта АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «Экологизатор».
Как мальки влияют на экологию водоемов? Заметны ли итоги с прошлого «выпуска»?
Для нашей команды ключевой результат – изменение в сознании людей. За прошедший год мы провели более ста просветительских мероприятий: рассказали людям о проблеме загрязнения водоемов и о том, как важно возвращать ресурсы в оборот самостоятельно. Кроме того, за прошлый год мы собрали и отправили на переработку четыре с половиной тонны пластиковых крышек, а также выпустили в Волгу более двенадцати тысяч мальков, которые очистили воду от излишней растительности и ила.
Как вы выбираете водоемы для выпуска?
Выпуск малька производится в рамках проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек», но разрешение на выпуск рыб-санитаров мы получаем в Волго-Камском территориальном управлении по рыболовству. Мы не можем выпускать мальков, выбирать виды рыб или водоем для зарыбления самостоятельно – все объемы выпусков строго контролируются. В свою очередь, водоемы для выпуска определяет Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
