Выходные с заботой о Волге: как волонтеры превращают пластиковые крышки в мальков толстолобика и сазана

Откуда берутся мальки для ваших выпусков?

К сожалению, вырастить такого малька – сложный и трудоемкий процесс: очень важен климат. По этой причине малька мы закупаем в Саратовской области, где находится организатор нашего проекта АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «Экологизатор».

Как мальки влияют на экологию водоемов? Заметны ли итоги с прошлого «выпуска»?

Для нашей команды ключевой результат – изменение в сознании людей. За прошедший год мы провели более ста просветительских мероприятий: рассказали людям о проблеме загрязнения водоемов и о том, как важно возвращать ресурсы в оборот самостоятельно. Кроме того, за прошлый год мы собрали и отправили на переработку четыре с половиной тонны пластиковых крышек, а также выпустили в Волгу более двенадцати тысяч мальков, которые очистили воду от излишней растительности и ила.

Как вы выбираете водоемы для выпуска?

Выпуск малька производится в рамках проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек», но разрешение на выпуск рыб-санитаров мы получаем в Волго-Камском территориальном управлении по рыболовству. Мы не можем выпускать мальков, выбирать виды рыб или водоем для зарыбления самостоятельно – все объемы выпусков строго контролируются. В свою очередь, водоемы для выпуска определяет Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.