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Цифра дня: команда проекта «Вторсырье на благотворительность» преодолела отметку в тысячу тонн

Отличная новость для экологии всего города: команда волонтерского объединения «Вторсырье на благотворительность» в этом году преодолела отметку в тысячу тонн – это миллион килограммов! – отправленного на переработку вторсырья: пластика, металла, стекла, бумаги, техники и текстиля. Чтобы понять масштаб этого достижения, можно отметить, что тысяча тонн – это примерно сопоставимо с весом двухсот африканских слонов или пятидесяти фур с арбузами. А чтобы поближе познакомиться с руководителем проекта и основательницей сети экоцентров «Вторсырье на благотворительность» Светланой Симоновой, можно прочитать ее интервью.

Фото: Архивы пресс-служб

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