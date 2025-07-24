Цифра дня: команда проекта «Вторсырье на благотворительность» преодолела отметку в тысячу тонн

Отличная новость для экологии всего города: команда волонтерского объединения «Вторсырье на благотворительность» в этом году преодолела отметку в тысячу тонн – это миллион килограммов! – отправленного на переработку вторсырья: пластика, металла, стекла, бумаги, техники и текстиля. Чтобы понять масштаб этого достижения, можно отметить, что тысяча тонн – это примерно сопоставимо с весом двухсот африканских слонов или пятидесяти фур с арбузами. А чтобы поближе познакомиться с руководителем проекта и основательницей сети экоцентров «Вторсырье на благотворительность» Светланой Симоновой, можно прочитать ее интервью.