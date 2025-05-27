Сап-клин на Муравьиных островах: возможность поучаствовать в субботнике, а после – поплавать на сапе

Правило настоящего волжанина гласит: любишь плавать на сапе, люби и Волге помогать. Достаем все вещи зеленого цвета и эко-луки (вот такой вот дресс-код!) – в субботу проект «Сила ветра» вместе с компанией «Эковоз» организует субботник на Муравьиных островах. И да, он будет непростым – завершится все сап-заплывом. Необходимый инвентарь – от перчаток и пакетов до сапов – организаторы предоставят на месте.

Старт – в одиннадцать утра, место встречи – на этой точке: 53.488890, 49.291750.

Фото: Наталья Козловская