Цифра дня: 50500 килограммов пластиковых крышек собрано за четыре года реализации проекта «Водорослям крышка»

Самарская область – это один из десяти регионов России, в которых продолжает свою работу экологический проект «Водорослям крышка», направленный на популяризацию раздельного сбора отходов, принципов экономики замкнутого цикла и оздоровление водных объектов. Команда партнера-координатора проекта на территории Самарской области – АНО «Чистые водоемы» – поделилась результатами работы за последние четыре года: волонтеры (в проекте приняло участие больше двухсот человек) собрали 50500 килограммов пластиковых крышек, а на деньги, полученные от их – крышек – переработки, купили более 235 000 мальков, которых выпустили в Волгу и Зею. Возникает вопрос: как связаны крышки, мальки и водоросли? А все просто: взрослые рыбы поедают фитопланктон – до 30% от собственной массы в день. Подключаем арифметику: сто тысяч рыб, каждая из которых весит три с половиной килограмма, за день смогут слопать около сотни тонн водорослей и сделать реку чище!

Фото: Архивы пресс-служб