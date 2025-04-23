Очаровательная колючесть: что нужно знать о покупке кактуса и уходе за ним

Да, сегодня мы отмечаем (а нам только дай повод!) не только День велосипедистов, но еще и кактусистов, кактусоводов и кактусоманов. Странные и очаровательные кактусы – идеальный выбор для тех, кто все время забывает поливать комнатные растения! Восторгаемся и приручаем колючих вместе с Юлей Гаер, основателем студии озеленения «Июль».
Кто такие кактусы, почему кактусы не суккуленты, а суккуленты не кактусы?
Кактусовые – это целое семейство растений, в него входит около двух тысяч видов, а суккуленты – это экологическая группа растений, которых объединили по общему признаку – способности накапливать большое количество воды в тканях. Да, кактусы можно назвать суккулентами, но вот не всякий суккулент можно называть кактусом. Например, всем известный замиокулькас – или долларовое дерево – тоже суккулент, но вообще не кактус – он из другого семейства.
Как можно понять, что перед вами кактус? В основном, это можно определить по наличию колючек или растительных волосков, которые вырастают как будто из подушки. А еще большинства видов кактусов нет листьев, либо есть, но они изменены до неузнаваемости.
Многие кактусы не обладают колючками: тот же хорошо знакомый всем нам – шлюмбергера – он же зигокактус или декабрист. У кого у бабушки не было декабриста? Кажется, был у всех – ну, почти! Зима за окном, а у тебя на подоконнике цветет чудо. Вы сейчас удивитесь, но декабрист в природе – это эпифитный кактус: он растет не на земле, а на ветвях деревьев.
Для чего кактусам колючки?
Чтобы выживать! Главная задача – это, конечно, переносить засуху: они накапливают водяной пар вокруг себя и удерживают капельки росы. А еще колючки защищают растение от животных, а густые – спасают кактус от перепадов температур.
Несмотря на свои колючки, все же кактусы – прекрасные домашние питомцы: минимум забот, максимум удовольствия.
«У меня даже кактус помер…» или Главные ошибки при выращивании кактусов
Самая первая и частая проблема – отсутствие света. Кактусам нужно прямое солнце: идеальным вариантом будет западный или южный подоконники. От недостатка света растения вытягиваются, искривляются.
Еще одна – купили кактус и не пересадили его в новый грунт. В магазине растения продаются в транспортировочном грунте – он удерживает в себе большое количество влаги, а кактусы такого не любят. Совсем! Кстати, слишком частый полив может погубить растение: оно приспособлено к тому, чтобы вы забывали их поливать. Хотя и критически редкий полив тоже может быть причиной смерти кактуса. Во всем нужно искать золотую середину.
Слишком большой горшок – не лучший выход: кактусы – мазохисты – они любят скудный грунт и тесные горшки! Да и модная мода – флорариумы – стеклянные формы – это больше про красоту, чем про жизнеспособность.
С какого кактуса начать?
Только не с опунции, пожалуйста! В строительных магазинах часто продается этот кактус-убийца. У опунции мелкие колючки-крючки, которые вонзаются прямо в руку при приближении. Плоды опунции действительно съедобные, но лучше не добывать их самостоятельно в отпуске, а купить готовые, очищенные от зловредных колючек.
Топ три неприхотливых кактуса: маммилярия, эхинопсис и гимнокалициум. Для них даже пара часов прямого солнечного света в день – уже счастье.
Текст: Юля Гаер
Фото: Юля Гаер
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