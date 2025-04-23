Очаровательная колючесть: что нужно знать о покупке кактуса и уходе за ним

Кто такие кактусы, почему кактусы не суккуленты, а суккуленты не кактусы?

Кактусовые – это целое семейство растений, в него входит около двух тысяч видов, а суккуленты – это экологическая группа растений, которых объединили по общему признаку – способности накапливать большое количество воды в тканях. Да, кактусы можно назвать суккулентами, но вот не всякий суккулент можно называть кактусом. Например, всем известный замиокулькас – или долларовое дерево – тоже суккулент, но вообще не кактус – он из другого семейства.

Как можно понять, что перед вами кактус? В основном, это можно определить по наличию колючек или растительных волосков, которые вырастают как будто из подушки. А еще большинства видов кактусов нет листьев, либо есть, но они изменены до неузнаваемости.

Многие кактусы не обладают колючками: тот же хорошо знакомый всем нам – шлюмбергера – он же зигокактус или декабрист. У кого у бабушки не было декабриста? Кажется, был у всех – ну, почти! Зима за окном, а у тебя на подоконнике цветет чудо. Вы сейчас удивитесь, но декабрист в природе – это эпифитный кактус: он растет не на земле, а на ветвях деревьев.

Для чего кактусам колючки?

Чтобы выживать! Главная задача – это, конечно, переносить засуху: они накапливают водяной пар вокруг себя и удерживают капельки росы. А еще колючки защищают растение от животных, а густые – спасают кактус от перепадов температур.

Несмотря на свои колючки, все же кактусы – прекрасные домашние питомцы: минимум забот, максимум удовольствия.