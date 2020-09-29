24 сентября состоялась церемония награждения победителей второй региональной Премии в сфере недвижимости и строительства

24 сентября в отеле LOTTE Samara прошла торжественная церемония награждения Премии RS-AwaRds-2019 в сфере строительства и недвижимости. Организаторы мероприятия - мультимедиа-центр "Строительство. Недвижимость. Rent&Sale" поздравили лучших. Активное участие в организации также приняли ООО "КЕРРАНОВА плюс", ООО "Альянс-Менеджмент" и ГК "Поляна". Мероприятие открыл главный редактор журнала "Строительство. Недвижимость. Rent&Sale" Олег Никитенко.

Выбор победителей осуществлялся за счет экспертного и народного голосований, в последнем из которых приняло участие больше 2000 человек.

Номинация "Шопинг, хлеб и зрелища" - победитель ТК "Амбар", как лучший торгово-развлекательный комплекс, лучший торговый центр и лучший торговый комплекс.

Номинация "Пространство для бизнеса" - победитель в экспертном голосовании - коммерческое пространство "Шанхай", в народном голосовании - Самарский океанариум.

Номинация "Зеленый оазис" - победитель в экспертном голосовании - гостиничный комплекс "Alpen Park", в народном - парк-отель "Васильевский".

Номинация "Лучший проект редевелопмента" - победитель в экспертном голосовании - творческая резиденция "8 студий", в народном - ресторан "Дом Нино".

Номинация "Каска года" - победитель в экспертном голосовании - ООО "ИНКОН", в народном - ООО "Строительная компания "ЛИДЕР", как лучшие подрядные организации в сфере строительства жилья, объектов коммерческой и социальной инфраструктуры.

Номинация "Золотой кирпич" - победитель в экспертном и народном голосовании - завод "Самарский Стройфарфор", как лучший производитель в строительной сфере, показавший динамику развития в 2018-2019 гг.

Номинация "Достройщик года" - победитель в экспертном и народном голосовании - АО "ВТС-9 (Шестой кассационный суд), как компания, успешно реализовавшая проблемный строительный объект.

Номинация "Точка роста" - победитель в экспертном головании - жилой район "Кошелев парк", в народном - жилой район "Южный город".

Номинация "Красиво жить" - победитель в экспертном голосовании - ЖК "Феникс", в народном - ЖК "Троицкий", как лучшие проекты премиум-жилья в 2018-2019 гг.

Номинация "Золотой стандарт" - победитель в экспертном голосовании ЖК "Greenwood", в народном - ЖК "Ливерпуль", как лучший проект стандартного жилья в 2018-2019 гг.

Генеральный партнер Премии RS-AwaRdS-2019 компания «КЕРРАНОВА плюс» утвердила три спецноминации «Комфортная среда» - среди проектов комплексной застройки и административных зданий. Стратегический партнер Премии компания «Альянс- Менеджмент» решила поощрить «Конкурента года» в сегменте премиального жилья. Музыкальную атмосферу церемонии создавала группа Juzz Time, а за конферанс отвечал ведущий Дмитрий Ткаченко. Пространством для общения гостей стали оборудованные мягкие зоны, а из центра зала можно было с комфортом

наблюдать за происходящим на сцене. В финале каждого тематического блока ведущий разыгрывал специальные призы: три сертификата от компании «КЕРРАНОВА плюс» и два сертификата от еще одного партнера мероприятия — спа-салона «Твой Тай». За фуршет отвечал партнер Премии — ГК

«Поляна».