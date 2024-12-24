Как начать новую жизнь с новогодней вечеринки? Поможет программа «Доступная роскошь» в «Баланс Towers»!

Кроме специальных условий с ежемесячным платежом 100 000 рублей, в «Баланс Towers» действуют сразу несколько комфортных финансовых программ.

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