Как начать новую жизнь с новогодней вечеринки? Поможет программа «Доступная роскошь» в «Баланс Towers»!

Команда жилого комплекса собрала подборку эксклюзивных квартир, которые можно приобрести в рамках новогодней программы.
Незадолго до Нового года в «Баланс Towers» стартовала «роскошная» программа для любителей предпраздничного настроения. Концепция ее проста: всего за 100 000 рублей в месяц* можно стать владельцем одной из эксклюзивных квартир. Специально для тех, кто хочет каждый год начинать новую жизнь с яркой новогодней вечеринки в собственной квартире, команда «Баланс Towers» отобрала несколько топовых планировок с просторной лаундж-зоной, где классно встаёт елка и есть место для большой компании гостей:
В sky flat №376 площадью 50,29 квадратных метров одна спальная, зато в просторной кухне-гостиной много места и света – три окна гарантируют прекрасные виды. Здесь можно развернуть новогоднее застолье для друзей с видом на Волгу и Жигулёвские горы. Мы называем эту квартиру современным воплощением разумной достаточности.
Хотите квартиру с нестандартной геометрией и огромной гостиной со светопрозрачной стеной? Посмотрите квартиру №196 площадью 109,7 квадратных метров. В ней две спальных, огромная кухня и просторная гостиная, которая легко превращается в импровизированный танцпол под светомузыку городских огней. А вид из окон вдохновит на любой праздник жизни!
Если обязательный элемент вашей новогодней вечеринки – огромная елка, выбирайте middle flat №175 с двумя спальнями, шикарной – почти на 30 квадратных метров –общественной зоной и потолками высотой в три с половиной метра. Исключительная логика в организации домашнего пространства и шикарный вариант для всех, кто приватность ценит не меньше, чем дружеские посиделки.
Кроме специальных условий с ежемесячным платежом 100 000 рублей, в «Баланс Towers» действуют сразу несколько комфортных финансовых программ.
Каталог квартир с лаундж-зоной можно скачать на сайте
Выбрать лучший вариант и просчитать комфортную финансовую программу поможет специалисты проекта.
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*«100 000 рублей в месяц» – ежемесячный платеж в течение 6 месяцев при покупке квартиры в рассрочку от застройщика без начисления %, при условии внесения 35% стоимости при заключении договора. Остаток вносится равными ежеквартальными платежами до декабря 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Сигма- Строй». Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности на www.balancetowers.ru. Towers - (англ.) Башни.
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