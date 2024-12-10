Советский витраж, современная мозаика и картинная галерея: «ЗИМ Галерея» объединяет эпохи и смыслы

Дом Культуры

Каждое из архитектурных решений этой элегантной жилой высотки поддерживает общую концепцию «ЗИМ Галереи» и направлено на превращение внутреннего и внешнего пространства жилого комплекса в территорию насыщенной жизни для всех, кто хочет получать удовольствие от каждого мгновения.

«Содержание важнее, чем форма» — этот тезис, который можно считать основой концепции проекта ЖК «ЗИМ Галерея», нашел прямое отражение в интерьерах Дома Культуры, которые стали преемниками культурной и архитектурной традиции советского конструктивизма и модернизма.

Чтобы подчеркнуть эту преемственность, в вестибюле Дома Культуры разместили спасенный и бережно отреставрированный объект советского монументального искусства – лаконичный уникальный витраж, собранный из стёкол чистых цветов, выпущенных в советский период на ныне законсервированном Брянском заводе сигнального стекла. При установке витража его разделили латунными светильниками, которые тоже выполнены в стиле советского модернизма, а выделенный листами шлифованной стали потолок отражает витраж и делает его объемным. Авторы постарались, чтобы исторический витраж стал не просто предметом интерьера, но настоящим арт-объектом, создающим атмосферу эстетики и вдохновения.

Дополняет пространство арочная стена между вестибюлем и остальными пространствами первого этажа, выделенная ультрамариновым широкоформатным керамогранитом текстуры Azul Brahia.