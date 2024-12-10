Советский витраж, современная мозаика и картинная галерея: «ЗИМ Галерея» объединяет эпохи и смыслы

Можно ли вписать архитектурные детали эпохи СССР в современные интерьеры и арт-концепции? Команда «ЗИМ Галереи» доказала, что это возможно. На практике! Уникальная архитектурная концепция жилого комплекса помогает найти новые прочтения оригинальных решений уходящей эпохи и органично вплести их в стилистику современного мегаполиса с учетом будущих трендов.
Дом Культуры
Каждое из архитектурных решений этой элегантной жилой высотки поддерживает общую концепцию «ЗИМ Галереи» и направлено на превращение внутреннего и внешнего пространства жилого комплекса в территорию насыщенной жизни для всех, кто хочет получать удовольствие от каждого мгновения.
«Содержание важнее, чем форма» — этот тезис, который можно считать основой концепции проекта ЖК «ЗИМ Галерея», нашел прямое отражение в интерьерах Дома Культуры, которые стали преемниками культурной и архитектурной традиции советского конструктивизма и модернизма.
Чтобы подчеркнуть эту преемственность, в вестибюле Дома Культуры разместили спасенный и бережно отреставрированный объект советского монументального искусства – лаконичный уникальный витраж, собранный из стёкол чистых цветов, выпущенных в советский период на ныне законсервированном Брянском заводе сигнального стекла. При установке витража его разделили латунными светильниками, которые тоже выполнены в стиле советского модернизма, а выделенный листами шлифованной стали потолок отражает витраж и делает его объемным. Авторы постарались, чтобы исторический витраж стал не просто предметом интерьера, но настоящим арт-объектом, создающим атмосферу эстетики и вдохновения.
Дополняет пространство арочная стена между вестибюлем и остальными пространствами первого этажа, выделенная ультрамариновым широкоформатным керамогранитом текстуры Azul Brahia.
Дом Кино
Архитектурная концепция этой высотки построена на отсылках к советской Эпохе конструктивизма, когда Дома Кино служили для встреч общественных ячеек общества и приобщению их к высокой культуре.
Чтобы поддержать основную концепцию проекта, авторы включили в интерьер вестибюля Дома Кино элементы монументального декоративно-прикладного искусства – большое тематическое мозаичное панно. При создании эскиза для «ЗИМ Галереи» потомственный самарский мозаист Дмитрий Тяпков вдохновлялся мозаикой заслуженного художника РФ Вячеслава Герасимова на доме, стоящем на пересечении улиц Осипенко и Ново-Садовая. Символический киносюжет, знакомый всем самарцам, переосмыслен и актуально исполнен для общественного вестибюля Дома кино.
Оформление Дома Кино стало воплощением нового тренда: Людям хочется тепла и ощущения дома повсюду. Поэтому общественные пространства в ЖК, играющие роль уютных гостиных – это новые актуальные решения для современных проектов, а эстетика лобби дорогих отелей – уже уходящий тренд. Благородный блеск латуни стеллажей вестибюля придаёт пространству домашнюю гостеприимность, а четырехметровая высота помещения подчеркивают простор и объемы пространства.
Создать в холле уютную атмосферу гостиной помогают предметы искусства и мягкие зоны. Стены вестибюля Дома Кино украшены массивными плитами керамогранита и стильными панелями, а на полу выложено панно из керамогранита, текстурированного породами светлого мрамора Calacatta, Statuario и Carrara.
Дом Искусств
Первый в Самаре галерейный дом, на создание которого архитекторов «ЗИМ Галереи» вдохновил легендарный Дом Наркомфина – это прямая отсылка к советской эпохе конструктивизма, когда ключевую роль в культурном реформировании человеческого быта архитекторы отводили общественным пространствам в жилых домах.
Роль основных материалов в интерьере Дома Искусств архитекторы «ЗИМ Галереи» доверили травертину и покрытой бархатистой ржавчиной стали Forcera. Поэтому самая длинная стена в пространстве вестибюля «одета» в атмосферную текстуру «ржавой» стали, а перфорированные стальные кассеты служат идеальным фоном для экспозиции предметов современного художественного искусства. Отдельного упоминания заслуживает освещение вестибюля: инсталляция каскадных рядов труб разных размеров со встроенными акцентными светильниками, вносит динамику в строгий линейный интерьер и подчеркивает контраст модерновой холодной матовости нержавеющей стали и традиционного тёплого травертина в отделке лифтовых холлов.
Фото: Архивы пресс-служб
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