У близких, друзей и коллег «уже все есть»? Тогда записываем: самый желанный жест внимания сегодня — это эмоции, время и смена привычной обстановки.

«Александровский парк» превращает эту идею в готовый концепт, предлагая универсальные сертификаты, которые можно легко адаптировать под любой запрос. Для тех, кому жизненно необходимо замедлиться и поймать момент «здесь и сейчас», создано пространство Imperial Resort & SPA с панорамным бассейном, саунами, хамамом, уходовыми ритуалами и массажем. А вот тем, кто хочет драйва и детского восторга (в любом возрасте!), на помощь придет аквапарк «Улет» — настоящий портал в лето с водными горками и бассейнами.

Для камерного отдыха с близкими предусмотрены виллы Imperial Village с саунами и мангальными зонами, а тем, кто просто хочет сменить привычный вид из окна и выспаться в тишине, предлагают размещение в отельных номерах.

Главное правило такого подарка простое: прогадать с форматом тут действительно невозможно, потому что в «Александровском парке» любой сценарий означает тотальную перезагрузку.

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ООО «ИМПЕРИАЛ КЛАБ ДЕЛЮКС ЭНД СПА»

ИНН 7327097265



Фото: Архивы пресс-служб