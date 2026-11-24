На ветках — миниатюрные копии знаковых зданий города: от театра оперы и балета и Дома со слонами до костела и особняка Клодта.
План такой: разглядывать каждую деталь и влюбляться в город с новой силой!
Фото и видео: Анастасия Силакова
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Показываем красивое: в «Космопорте» поставили вау-елку — с самарской архитектурой вместо обычных игрушек
На ветках — миниатюрные копии знаковых зданий города: от театра оперы и балета и Дома со слонами до костела и особняка Клодта.
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