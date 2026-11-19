Выходные, которые понравятся всем, — не миф, а готовый маршрут в «Александровском парке». В программе: проживание в Imperial Resort & SPA, спа, панорамный бассейн, аквапарк «Улет» с горками, а еще природа, тишина и возможность наконец выключить все рабочие чаты.

Причина первая: сменить обстановку

Первый шаг к перезагрузке — сменить привычный вид из окна. В Imperial Resort & SPA можно выбрать номер под любой семейный сценарий, а для большой компании или отдыха с друзьями подойдут комфортабельные виллы. Здесь легко устроить выходные без сложной логистики: все необходимое для отдыха находится на одной территории.

Причина вторая: включить релакс-режим

В спа-зоне работают бассейн, финская сауна, хаммам, сауна с гималайской солью и травяная сауна. Для полного расслабления предусмотрены массажи и спа-процедуры, а восстановить силы между ними можно в фитобаре. Главное правило здесь простое: чем меньше планов, тем лучше работает перезагрузка.

Причина третья: поплавать с вау-панорамой

Панорамный бассейн — тот самый случай, когда обычное плавание превращается в маленький отпуск. Кристально чистая вода, водопад и гидромассаж помогают поставить на паузу городской режим.

Бассейн длиной 14 метров и шириной пять метров рассчитан на спокойное плавание и расслабление. Температура воды держится в пределах 29–31 градуса (самое то для осенних водных развлечений!).

Причина четвертая: снова почувствовать себя детьми

Аквапарк «Улет» — главный аргумент для тех, кто едет отдыхать в «Александровский парк» всей семьей. Здесь есть горки, бассейны и волновая зона (уверяем: будет интересно и детям, и взрослым!).

Для гостей Imperial Resort & SPA придумали тариф «Отдых в Imperial» с безлимитным посещением аквапарка. Можно возвращаться туда несколько раз за день, миксуя водные развлечения со спа, обедом и отдыхом в номере.

Причина пятая: побыть наедине с природой

«Александровский парк» расположен на берегу рукотворного озера — достаточно близко к деловому центру Ульяновска, но далеко от его ритма. Здесь городская суета действительно заглушается: ее заменяют неспешные прогулки по территории парка и ощущение полноценного (и такого долгожданного!) отпуска.

Специальные предложения, действующие до конца ноября со скидкой 20%:

— На проживание в отеле и на виллах с 30 декабря по 9 января. Встречайте Новый год и проводите праздничные дни в атмосфере комфорта и уюта;

— На тарифы «Улетный» и «Отдых в Imperial» при проживании до 29 декабря;

— На бронирование виллы с воскресенья по четверг.

При бронировании назовите промокод для получения скидки ЧЕРНАЯПЯТНИЦА26

Номер телефона отеля: +7 (8422) 240-240

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ООО «ИМПЕРИАЛ КЛАБ ДЕЛЮКС ЭНД СПА»

ИНН 7327097265

Фото: Архивы пресс-служб