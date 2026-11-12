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В снегу и в золоте! Рассказываем, какие корпоративные праздники и новогодние вечера ждут гостей в ресторанах «Аляска» и «Романовский»

У кого что, а у нас — зимняя сказка строго по расписанию. В декабре ресторан-терраса «Аляска» и зал «Романовский» на территории «Александровского парка» в Ульяновске будут принимать гостей на корпоративных вечерах с живой музыкой, шоу и праздничными ужинами. А 31 декабря в обоих пространствах пройдут новогодние программы — с танцами, интерактивами и (сюрприз!) поздравлениями от Деда Мороза.

Обо всем по порядку. В «Аляске», расположенной на берегу озера, будут проходить сборные и закрытые корпоративы «Снежная симфония». Главная новогодняя ночь здесь получила название «Тайна двенадцати желаний»: праздник начнется 31 декабря в половину десятого вечера и продлится до трех часов утра

В программе — живое выступление кавер-группы «Господа Дэнс», песочное и танцевальное шоу, а также появление главных «виновников торжества» — Деда Мороза и Снегурочки. В праздничном меню — утиная грудка и медальоны из говядины, а для самых маленьких гостей команда подготовит специальное детское меню.

В зале «Романовский» декабрь обещает быть не менее нарядным: торжественное пространство с колоннами и сценой превратится в бальный зал. Корпоративы «Золотая симфония» здесь будут проходить с пяти до 11 вечера, а новогоднюю ночь посвятят «Карнавалу масок». Гостей ждут музыка, танцы, интерактивы с ведущим и диджеем — откладываем телефоны и отмечаем главную ночь в году громко (до самого утра!). 

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«Аляска», «Романовский»

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