Это наша (и ваша!) территория комфорта: выбираем отель Imperial Resort & SPA и виллы Imperial Village в черте города

Считаем, что иногда идеальные планы — это отменить все планы! И единственным пунктом (в таком случае) будет отдых в виллах Imperial Village.

Включаем роскошь на максимум: останавливаемся в вилле площадью 144 квадратных метра с тремя спальнями! А далее решаем, какой формат отдыха по душе: спокойный — у бассейна и в сауне или более активный — с прогулками и вечерним ужином на террасе.

Осталось собрать тех, с кем захочется разделить этот уикенд!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-службы