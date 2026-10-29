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Это наша (и ваша!) территория комфорта: выбираем отель Imperial Resort & SPA и виллы Imperial Village в черте города

Считаем, что иногда идеальные планы — это отменить все планы! И единственным пунктом (в таком случае) будет отдых в виллах Imperial Village

Включаем роскошь на максимум: останавливаемся в вилле площадью 144 квадратных метра с тремя спальнями! А далее решаем, какой формат отдыха по душе: спокойный — у бассейна и в сауне или более активный — с прогулками и вечерним ужином на террасе.

Осталось собрать тех, с кем захочется разделить этот уикенд!

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-службы

Фото:
Imperial Village

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