Пятизвездочный ретрит-побег: учимся вау-отдыху у отеля Imperial Resort & SPA

Знаем, как иногда хочется не просто переночевать в поездке, а устроить полноценный уикенд со сменой декораций. Поэтому разрешаем вам (и нам!) собрать все самое важное и любимое, а после отправиться в Ульяновск.

В этом случае останавливаемся в отеле Imperial Resort & SPA. Выбираем номер по душе: здесь есть варианты от комфортных номеров с мансардными окнами (и вау: телескопом, чтобы смотреть на звездное небо!) до виллы с финской сауной, бассейном, зоной барбекю и детской площадкой.

Чтобы релакснуть после заселения, спускаемся в спа-комплекс, где наслаждаемся ароматами целебных трав и купаемся в бассейне из камня (привезенного с острова Ява!) с панорамным видом на парк. Завершаем все восстановлением в зоне релаксации и пьем смузи в фитобаре. А если водных процедур было недостаточно, готовимся почувствовать драйв на горках в аквапарке «Улет».

Помимо этого на территории Александровского парка есть два ресторана.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб