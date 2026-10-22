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Пятизвездочный ретрит-побег: учимся вау-отдыху у отеля Imperial Resort & SPA

Знаем, как иногда хочется не просто переночевать в поездке, а устроить полноценный уикенд со сменой декораций. Поэтому разрешаем вам (и нам!) собрать все самое важное и любимое, а после отправиться в Ульяновск

В этом случае останавливаемся в отеле Imperial Resort & SPA. Выбираем номер по душе: здесь есть варианты от комфортных номеров с мансардными окнами (и вау: телескопом, чтобы смотреть на звездное небо!) до виллы с финской сауной, бассейном, зоной барбекю и детской площадкой

Чтобы релакснуть после заселения, спускаемся в спа-комплекс, где наслаждаемся ароматами целебных трав и купаемся в бассейне из камня (привезенного с острова Ява!) с панорамным видом на парк. Завершаем все восстановлением в зоне релаксации и пьем смузи в фитобаре. А если водных процедур было недостаточно, готовимся почувствовать драйв на горках в аквапарке «Улет».

Помимо этого на территории Александровского парка есть два ресторана

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
Imperial Resort & SPA, спа-комплекс, «Улет»

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