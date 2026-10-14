В руках — Самара (и еще несколько регионов России!): в сети ресторанов «Вкусно — и точка» теперь можно получить горячие напитки с городом

Признаемся, гордимся и (визуально!) радуемся: теперь в сети ресторанов «Вкусно — и точка» можно увидеть Самару на стаканчике. Город впервые вошел в коллекцию, а горячо любимые места могут попасться не только самарцам: стаканы распределяют по всей стране, без привязки к региону.

Иллюстрации для серии создал художник Сева Выводцев — Seva MFN, креативный директор и сооснователь дизайн-агентства «ТРУД». В его работах город складывается из архитектуры, повседневных деталей и мест.

При выборе локаций команда проекта советовалась с представителями городов, чтобы показать то, что действительно знакомо и дорого местным жителям. Географическая лотерея такова: на стаканчиках изображены Владикавказ, Красноярск, Вологда, Ростов-на-Дону, Челябинск и Мурманск. Появились и новые локации Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новокузнецка и Орловской области — ее в этом году представляет музей-заповедник «Спасское-Лутовиново».