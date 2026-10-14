В руках — Самара (и еще несколько регионов России!): в сети ресторанов «Вкусно — и точка» теперь можно получить горячие напитки с городом

Признаемся, гордимся и (визуально!) радуемся: теперь в сети ресторанов «Вкусно — и точка» можно увидеть Самару на стаканчике. Город впервые вошел в коллекцию, а горячо любимые места могут попасться не только самарцам: стаканы распределяют по всей стране, без привязки к региону.
Иллюстрации для серии создал художник Сева Выводцев — Seva MFN, креативный директор и сооснователь дизайн-агентства «ТРУД». В его работах город складывается из архитектуры, повседневных деталей и мест.
При выборе локаций команда проекта советовалась с представителями городов, чтобы показать то, что действительно знакомо и дорого местным жителям. Географическая лотерея такова: на стаканчиках изображены Владикавказ, Красноярск, Вологда, Ростов-на-Дону, Челябинск и Мурманск. Появились и новые локации Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новокузнецка и Орловской области — ее в этом году представляет музей-заповедник «Спасское-Лутовиново».
Сева Выводцев, креативный директор и сооснователь дизайн-агентства «ТРУД»
Я думаю, что основной посыл проекта «Вкусно —и точки» — познакомить посетителей сети с теми городами и их достопримечательностями, которые есть в стране. Все города и местные достопримечательности подобраны и показаны с уважением: многие места и архитектуру я знаю сам (и давно люблю!)
Обожаю путешествовать по России, но при этом не был в половине городов из списка, поэтому в процессе работы выписывал себе какие-то места, куда бы хотел поехать в будущем. Надеюсь, это будет работать так же: кто-то увидит здание Донской публичной библиотеки на стаканчике и захочет поехать посмотреть этот потрясающий советский брутализм вживую, пока он еще в оригинальном виде (и, надеюсь, таким и останется!). А кто-то, возможно, захочет приехать в Самару прогуляться по зимней набережной, увидев на стаканчике этот сюжет.
В этом проекте считаю своей заслугой и заслугой ребят из агентства, курировавшего проект, что нам удалось сделать стиль иллюстраций более «живым» и гибким, чем в прошлом году. Ну и, наконец, нарисовать Самару, конечно!
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: официальный сайт «Вкусно — и точка»
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