Шокируемся трипом: итальянец доехал до Тольятти на самодельной повозке!

Если бы снимали роуд-муви, они бы точно стали главными героями: из Италии через Северную Европу (вместе с псом по кличке Джек!) путешественник Пауло Пуччини добрался до России.



Накануне Пауло остановился в Тольятти, где ему помогли жители города устранить неисправности самодельного электрорикше, после чего повозка с наклейками и игрушками продолжила свой путь.



Дальше у путешественника по планам — Казахстан, Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Тайланд, Малайзию, Сингапур, а после — еще более удивительный перформанс: найти корабль и достигнуть Новой Зеландии!



Фото: социальные сети администрации Тольятти