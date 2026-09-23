Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Шокируемся трипом: итальянец доехал до Тольятти на самодельной повозке!

Если бы снимали роуд-муви, они бы точно стали главными героями: из Италии через Северную Европу (вместе с псом по кличке Джек!) путешественник Пауло Пуччини добрался до России.

Накануне Пауло остановился в Тольятти, где ему помогли жители города устранить неисправности самодельного электрорикше, после чего повозка с наклейками и игрушками продолжила свой путь.

Дальше у путешественника по планам — Казахстан, Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Тайланд, Малайзию, Сингапур, а после — еще более удивительный перформанс: найти корабль и достигнуть Новой Зеландии!

Фото: социальные сети администрации Тольятти

Фото:
добрался до России

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: