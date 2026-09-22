Архитектурный уикенд на Фабрике-кухне: собрали три причины не пропустить первый Слет Ассоциации конструктивизма в Самаре

Собака.ru принесла дружескую напоминалку: с 25 по 27 сентября филиал Третьяковки в Самаре примет первый Слет Ассоциации конструктивизма! Тем, кто думал, что конструктивизм — это что-то на скучном, срочно передумать: запланированная программа докажет обратное.

Собрали три (веских!) повода провести все выходные в здании Фабрики-кухни.