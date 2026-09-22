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Архитектурный уикенд на Фабрике-кухне: собрали три причины не пропустить первый Слет Ассоциации конструктивизма в Самаре

Собака.ru принесла дружескую напоминалку: с 25 по 27 сентября филиал Третьяковки в Самаре примет первый Слет Ассоциации конструктивизма! Тем, кто думал, что конструктивизм — это что-то на скучном, срочно передумать: запланированная программа докажет обратное. 

Собрали три (веских!) повода провести все выходные в здании Фабрики-кухни.

Повод первый: услышать, как звучат самарский элеватор и Фабрика-кухня

25 сентября, 19:30, 850 рублей

В пятницу вечером летний двор наполнится живым звуком: камерный оркестр «Синестезия» сыграет программу «Наследие. Как звучит архитектура». Музыканты представят авторские партитуры и импровизации, вдохновленные знаковыми объектами нашего модернизма и авангарда. Тот самый шанс пережить архитектуру через звук под открытым небом.

Повод второй: разобрать свежие находки авангарда

26 сентября, 19:00, 700 рублей

Историки, независимые исследователи и авторы популярного просветительского канала «Кооператив 1931» Александр Дуднев и Константин Гудков везут в Самару лекцию «Новые открытия и новая история конструктивизма». Гостей ждет презентация их труда — книги «Москва на стройке. Полный каталог архитектуры. 1917–1941», разбор малоизвестных построек и честный разговор о том, как авангард перепридумал визуальный код наших городов.

Повод третий: понять модернизм тогда и теперь

27 сентября, 19:00, 550 рублей

Финальным аккордом трехдневного слета станет встреча с одной из ключевых фигур в исследовании советской архитектуры — кандидатом искусствоведения, профессором МГАХИ Сурикова Николаем Васильевым. Тема лекции — «Стиль и форма модернизма. Тогда и теперь»: поговорят об эволюции формы от 1920-х к послевоенным десятилетиям и о том, как модернистское мышление отзывается в сегодняшней архитектуре.

Повод четвертый: успеть на выставку «Состояние потока. Волга в русском искусстве» до закрытия

25-27 сентября, 10:00-21:00, 500 рублей

Последний звонок (и последняя возможность!): экспозиция «Состояние потока. Волга в русском искусстве» закрывается 27 числа. Потом не говорите, что мы не предупреждали!

Фото: Архивы пресс-служб

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