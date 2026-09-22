Природный камбэк: в Самаре открывается Ботанический сад Самарского университета после завершения агротехнических работ

Горячо любимый самарский оазис возвращается: после завершения агротехнических работ Ботанический сад Самарского университета вновь встречает гостей! Это (фактически!) второе открытие за сезон, и встретить золотую осень здесь решили с праздничным размахом.

Экскурсии в оранжерею пройдут с половины 11 утра до трех часов дня, а прогулки с гидами по дендрарию — до половины шестого вечера. Помимо экскурсионных маршрутов у административного корпуса развернется «Зеленая ярмарка», где можно будет присмотреть черенки и комнатные растения для домашней коллекции, а юным гостям устроят квизы.

В последующие дни и вплоть до ноября сад перейдет на осенний график: по будням двери открыты с 10 утра до семи вечера, а по выходным — до пяти вечера. Вход в Ботанический сад абсолютно свободный.

Фото: социальные сети Ботанического сада Самарского университета