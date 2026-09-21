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Архитектурный код Тольятти: что обязательно посмотреть в городе на Волге? Советует Михаил Солодилов!

Манифестируем: Тольятти — заповедник советского модернизма, построенный с размахом, геометрической точностью и смелыми утопическими амбициями. Доцент, кандидат архитектуры и автор паблика «Советский модернизм Тольятти» Михаил Солодилов составил маршрут по культовым местам города на Волге, где гигантские масштабы автозавода соседствуют с авангардным комплексным общежитием, мозаиками и шедеврами монументального искусства.

Первая остановка. Ансамбль заводоуправления «АвтоВАЗа» и Учебный центр

Знакомство с городом стоит начинать с сердца «АвтоВАЗа» — застройки вокруг колоссальной кольцевой развязки у высотки заводоуправления (в народе ее ласково прозвали «Изолентой»!). Гигантские радиусы кольца диктовались сугубо утилитарной задачей: здесь должны были свободно маневрировать длинные автовозы. В советские годы в смену через систему проходных проходило до 30 000 человек — именно этот людской поток задал масштаб всему архитектурному ансамблю. 

После осмотра территории вокруг «высотки» отправляемся в Учебный центр: обязательно прогуляйтесь по его первому этажу, где сохранились аутентичные интерьеры начала 1970-х, а затем загляните в музей завода — изучать редкие экспериментальные прототипы автомобилей, многие из которых так и остались существовать лишь в виде макетов.

Вторая остановка. Комплексное общежитие на Революционной, 3

Этот комплекс общежитий — чистый привет авангарду 1920–1930-х годов с его идеей обобществленного быта. Один из авторов проекта, знаменитый градостроитель Борис Рубаненко, еще студентом побеждал в конкурсах на проекты домов-коммун. 

Оцените кладку фасадов: облицовочный кирпич сюда везли специально из Ленинградской области. Лаконичные дома-призмы свободно расставлены среди зелени и формируют широкую пешеходную эспланаду — абсолютная отсылка к Ле Корбюзье! В общественном блоке сегодня соседствуют спортсекции, Центр Высоцкого и библиотека. Обязательно поднимитесь на второй этаж библиотеки, чтобы увидеть законсервированный советский интерьер, а на выходе найдите выразительную скульптуру «Танец», высеченную из туфа участниками Всесоюзного скульптурного симпозиума.

Третья остановка. Поволжский православный институт

Неожиданная для модернистского города точка притяжения, построенная уже в новейшее время с оглядкой на дореволюционную эклектику и традиционную русскую архитектуру. Сюда обязательно стоит прийти на экскурсию!

Четвертая остановка. Кинотеатр «Сатурн»

Смелый модернистский объем 1972 года дерзко ломает ровную геометрию окружающей жилой застройки, а его парадная широкая лестница когда-то служила амфитеатром и городской сценой под открытым небом. Фасад украшает масштабная мозаика Андрея Васнецова — внука известного живописца. 

Сегодня кинотеатр пребывает в аварийном состоянии. 

Пятая остановка. Монументальный цикл «История транспорта»

Финальный аккорд маршрута — еще один шедевр Андрея Васнецова, расположенный на улице Революционной. Три монументальные скульптурные композиции из металла установлены на высоких бетонных постаментах. Они ювелирно вписаны в окружающую застройку и привязаны к домам на противоположной стороне улицы. 

Фото: Стас Кноп, Михаил Солодилов, архивы пресс-служб

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