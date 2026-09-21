Архитектурный код Тольятти: что обязательно посмотреть в городе на Волге? Советует Михаил Солодилов!

Знакомство с городом стоит начинать с сердца «АвтоВАЗа» — застройки вокруг колоссальной кольцевой развязки у высотки заводоуправления (в народе ее ласково прозвали «Изолентой»!). Гигантские радиусы кольца диктовались сугубо утилитарной задачей: здесь должны были свободно маневрировать длинные автовозы. В советские годы в смену через систему проходных проходило до 30 000 человек — именно этот людской поток задал масштаб всему архитектурному ансамблю.

После осмотра территории вокруг «высотки» отправляемся в Учебный центр: обязательно прогуляйтесь по его первому этажу, где сохранились аутентичные интерьеры начала 1970-х, а затем загляните в музей завода — изучать редкие экспериментальные прототипы автомобилей, многие из которых так и остались существовать лишь в виде макетов.