От Луны и обратно: в парке Гагарина поставят ракетный двигатель

Эффектно подчеркиваем статус космической столицы: уже в это воскресенье (в День города!) у центрального входа в парк Гагарина со стороны Московского шоссе откроют настоящую инженерную реликвию — подлинный ракетный двигатель НК-33. Творение конструктора Николая Кузнецова изначально разрабатывалось в Куйбышеве для советской лунной программы, а спустя годы эта стальная машина доказала свою надежность, успешно отработав в 13 космических стартах ракеты «Союз-2.1в».

Новая локация станет не только поводом для гордости, но и важной визуальной арт-доминантой района, символически соединив в одной точке три фигуры отечественной космонавтики — Юрия Гагарина, Сергея Королева и Николая Кузнецова.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб