Небу — лайк! Почему наблюдение за звездами становится новым городским трендом? Объясняет директор планетария Ирина Феоктистова!

В последнее время все массово увлекаются астрономией. Это новая мода или побег от реальности?

Раньше путь к звездам начинался с долгих поисков книг и того самого «дяди с телескопом». Сейчас все намного проще: технологии стали доступнее, а в помощь новичкам — подкасты, видео на разных языках и каналы в соцсетях. Даже есть специальные приложения для мобильных телефонов (о них чуть позже!). Можно не просто читать, а сразу наблюдать и даже участвовать в совместных проектах с учеными-любителями. На фоне общего роста интереса к науке астрономия постепенно превращается в модное городское хобби — интеллектуальное и очень фотогеничное. Это работает как своеобразная медитация: глядя на небо, на время «выключается» из рутины и по-настоящему ощущаешь величие времени.

Что искать в сентябрьском небе над Самарой?

После захода Солнца в южной части неба зажигается летне-осенний треугольник: Вега в созвездии Лиры, Денеб в Лебеде и Альтаир в Орле. После полуночи компания меняется: на юго-востоке появляются Капелла в Возничем и Альдебаран в Тельце. В бинокль или телескоп удастся «поймать» самые яркие (после Луны и планет!) ночные объекты сентября — галактику в Андромеде и рассеянное скопление Плеяды в Тельце. Невооруженным глазом можно увидеть Сатурн в Рыбах после захода Солнца на юго-востоке, Марс в Близнецах и Юпитер в Раке перед восходом Солнца на востоке. Венеру и Меркурий в этом месяце почти не рассмотреть: их скрывает солнечный свет. А 26 сентября в Самаре наступит полнолуние, которое традиционно называют Урожайной Луной. Раньше ее яркий свет помогал крестьянам собирать урожай по вечерам даже после захода Солнца.

А метеорные потоки можно будет увидеть? Насколько они заметны по сравнению с августовским звездопадом?

Главный поток месяца — сентябрьские эпсилон-Персеиды: в пик активности (девятого — 10 сентября) он выдает до восьми метеоров в час. В этом году максимум придется на время новолуния, так что небо будет максимально темным. 13 сентября к ним присоединяются сентябрьские Линциды — небольшой поток (всего три-четыре метеора в час!), однако тонкий серп Луны не помешает наблюдениям. Поэтому шансы поймать пару «падающих звезд» и загадать желание даже выше, чем в более светлые ночи.