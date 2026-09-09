Небу — лайк! Почему наблюдение за звездами становится новым городским трендом? Объясняет директор планетария Ирина Феоктистова!

Пока одни скроллят ленту, другие — сканируют небо: ищут Сатурн, ловят метеоры и спорят, где Плеяды ярче. Астрономия уже давно перестала жить только на страницах учебников: она поселилась в сторис, парках и на крышах. О том, какие явления на небе можно увидеть в сентябре и почему звезды теперь в тренде, нам рассказала Ирина Феоктистова — директор планетария Самарского университета имени Королева.
В последнее время все массово увлекаются астрономией. Это новая мода или побег от реальности?
Раньше путь к звездам начинался с долгих поисков книг и того самого «дяди с телескопом». Сейчас все намного проще: технологии стали доступнее, а в помощь новичкам — подкасты, видео на разных языках и каналы в соцсетях. Даже есть специальные приложения для мобильных телефонов (о них чуть позже!). Можно не просто читать, а сразу наблюдать и даже участвовать в совместных проектах с учеными-любителями. На фоне общего роста интереса к науке астрономия постепенно превращается в модное городское хобби — интеллектуальное и очень фотогеничное. Это работает как своеобразная медитация: глядя на небо, на время «выключается» из рутины и по-настоящему ощущаешь величие времени.
Что искать в сентябрьском небе над Самарой?
После захода Солнца в южной части неба зажигается летне-осенний треугольник: Вега в созвездии Лиры, Денеб в Лебеде и Альтаир в Орле. После полуночи компания меняется: на юго-востоке появляются Капелла в Возничем и Альдебаран в Тельце. В бинокль или телескоп удастся «поймать» самые яркие (после Луны и планет!) ночные объекты сентября — галактику в Андромеде и рассеянное скопление Плеяды в Тельце. Невооруженным глазом можно увидеть Сатурн в Рыбах после захода Солнца на юго-востоке, Марс в Близнецах и Юпитер в Раке перед восходом Солнца на востоке. Венеру и Меркурий в этом месяце почти не рассмотреть: их скрывает солнечный свет. А 26 сентября в Самаре наступит полнолуние, которое традиционно называют Урожайной Луной. Раньше ее яркий свет помогал крестьянам собирать урожай по вечерам даже после захода Солнца.
А метеорные потоки можно будет увидеть? Насколько они заметны по сравнению с августовским звездопадом?
Главный поток месяца — сентябрьские эпсилон-Персеиды: в пик активности (девятого — 10 сентября) он выдает до восьми метеоров в час. В этом году максимум придется на время новолуния, так что небо будет максимально темным. 13 сентября к ним присоединяются сентябрьские Линциды — небольшой поток (всего три-четыре метеора в час!), однако тонкий серп Луны не помешает наблюдениям. Поэтому шансы поймать пару «падающих звезд» и загадать желание даже выше, чем в более светлые ночи.
19 сентября пройдет Международная ночь наблюдения Луны. Чем интересна эта акция и как в ней поучаствовать?
Это ежегодный фестиваль, который с 2010 года собирает любителей астрономии в более чем 40 странах. В 2026 году акция выпадает на субботу, близкую к фазе первой четверти Луны. Именно в это время особенно красива линия терминатора — граница света и тени, где рельеф спутника выглядит максимально объемным, а кратеры и горные хребты можно хорошо разглядеть. Присоединиться можно разными способами: выйти на улицу с биноклем или телескопом, прийти на организованную встречу или подключиться к онлайн-событиям на сайте NASA. В Самаре 19 и 20 сентября в планетарии пройдут специальные программы и мастер-классы — расписание и детали доступны в группе ВКонтакте.
Как начать смотреть на звезды: что взять с собой и куда поехать в Самарской области?
Главное правило ночного наблюдения — меньше городской засветки, больше открытого горизонта. Идеальные локации — окраины города, берега за Волгой или любое место, где фонари не «съедают» небо. Если со звездами пока на «вы», можно скачать приложения Star Walk или Star Chart: в режиме реального времени они показывают, что именно находится в той точке неба, куда вы навели камеру телефона. Есть нюанс: для корректной работы нужны включенная геолокация и интернет. А вообще, хорошо быть хотя бы немного «в теме». Планетарий Самарского университета проводит программы и семинары. Там можно узнать, с чего стартуют наблюдения и сразу включиться в процесс. Расписание и детали — в группе ВКонтакте.
Текст: Ксения Баканова
Фото: Александр Леонтьев, София Близнюк, архивы пресс-службы Самарского университета имени Королева
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