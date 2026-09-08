Архивный детектив: волонтеры «Том Сойер Феста» нашли артефакт времен Великой Отечественной войны на доме мещанки Благосклоновой

Во время работ волонтеры «Том Сойер Феста» обнаружили раритет — советский пригласительный билет (1940-х годов!), выпущенный женским советом давно исчезнувшего Фрунзенского района. Крошечный бумажный артефакт не просто сохранился сквозь десятилетия, но и запустил целую цепочку расследований: он зазывал самарцев на собрание на площадку «стадиона мукомолов», который в 1930-е годы располагался на территории Покровского сада прямо по соседству со стадионом «Динамо».

История получила удивительное продолжение в стенах Самарского областного государственного архива социально-политической истории. Исследователям удалось разыскать автобиографию Марии Карпушкиной. Так случайная находка волонтeров не только напомнила о трамвайной линии 1926 года и школах рабочей молодежи на улице Братьев Коростелевых, но и подарила Самаре еще одну искреннюю историю об ее прошлых жителях!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб