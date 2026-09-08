Овощной сбой: традиционная осенняя ярмарка в Самаре проходит не у музея Алабина

Пупупу: традиция закупаться сезонными продуктами на площади у музея Алабина в этом году нарушена! Главная осенняя ярмарка Самары неожиданно сменила адрес — она открылась на пересечении улиц Киевской и Тухачевского — прямо по соседству с круглогодичной торговой площадкой.

Приехать за свежими овощами, медом и фермерскими специалитетами можно будет три дня в неделю: ярмарка работает по пятницам, субботам и воскресеньям с девяти утра и до шести вечера. В точно таком же режиме запускается и вторая сезонная локация — у ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод.

Фото: Архивы пресс-служб