Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Овощной сбой: традиционная осенняя ярмарка в Самаре проходит не у музея Алабина

Пупупу: традиция закупаться сезонными продуктами на площади у музея Алабина в этом году нарушена! Главная осенняя ярмарка Самары неожиданно сменила адрес — она открылась на пересечении улиц Киевской и Тухачевского — прямо по соседству с круглогодичной торговой площадкой. 

Приехать за свежими овощами, медом и фермерскими специалитетами можно будет три дня в неделю: ярмарка работает по пятницам, субботам и воскресеньям с девяти утра и до шести вечера. В точно таком же режиме запускается и вторая сезонная локация — у ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Главная осенняя ярмарка

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: