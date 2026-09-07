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Одиссея по-самарски: в «Проливке» пройдет лекция об античных героях

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» в тренде: чтобы соприкоснуться с героями легенд вовсе не обязательно отправляться в дальнее путешествие, достаточно внимательно присмотреться к фасадам родного города. Доказано, проверено: архитектура рубежа XIX–XX веков украшалась барельефами, лепниной и скульптурами, в которых самарские купцы и архитекторы увековечивали сюжеты, шифруя в камне образы муз, олимпийцев и мифических покровителей. 

Уже завтра бар «Проливка» превратится в лекторий: историк архитектуры и градозащитник Армен Арутюнов расскажет про существующие и (увы!) утраченные образы античных персонажей на особняках Самары. Гости узнают о художественных особенностях локальных памятников, авторах и научатся виртуозно замечать то, что раньше проходили мимо! 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
«Проливка»

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