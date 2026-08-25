С поводком по Ленинскому! Идем на бесплатную пешеходную экскурсию для собак и их хозяев от музея-галереи «Заварка»

Собака.ru одобряет: в пятницу, 28 августа, музей-галерея «Заварка» и школа для собак «Гавс» устраивают пешеходную экскурсию по Ленинскому району для собак и их любимых людей.

Концепт вдохновлен выставкой «Чувства(о) Дома» и путеводителем, созданным по ощущениям Яны Арбузовой от прогулок с псом Никсом. Гуляем, исследуем городские текстуры, изучаем историю района и завершаем трип в пекарне «То самое тесто» — с выпечкой, кофе и сессией «вопрос-ответ» с профессиональным кинологом.

Апдейт: мест на ближайшую экскурсию уже нет, но планируется повтор в сентябре.

Фото: Яна Арбузова