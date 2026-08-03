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По пешеходке? Екатерина Семенова предлагает сделать улицу Молодогвардейскую пешеходной

Спойлер — автомобилистам не понравится: министр градостроительной политики региона Екатерина Семенова предложила сделать улицу Молодогвардейскую полностью пешеходной — причем на масштабном отрезке от Ленинградской вплоть до площади Славы.

«В очередной раз убедилась — улица Молодогвардейская настоящее сокровище! Там каждый дом — эпоха. Моя идея: превратить этот участок в пешеходную артерию от Ленинградской до площади Славы. Там уже сложилась классная атмосфера, арт-объекты прижились, а для кафе и магазинов там — золотое дно», — поделилась Екатерина Семенова в личном телеграм-канале.

Фото: Архивы пресс-служб

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