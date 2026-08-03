Екатерина Гурова о выставке «Чувства (о) дома»: «Мы не хотели делать проект, вызывающий только чувство светлой грусти»

В эпоху съемных квартир, переездов и кочевой жизни понятие «Дома» перестало привязываться к конкретному адресу. В Музее-галерее «Заварка» открылась выставка «Чувства(о) Дома» — глубокое исследование Ленинского района через артефакты, личные истории жителей и работы локальных художников. Заведующая Екатерина Гурова рассказала Собака.ru об этике работы с чужой памятью, концепции «заплаток на времени» и будущем неформальном путеводителе по Самаре.
«Дом» — это всегда очень личное. Какое первое, самое сильное «чувство Дома» легло в основу этого проекта? Что стало триггером, запустившим исследование?
Фраза нашего респондента Маргариты Александровны Барской, бывшей жительницы Дома Маштакова: «Приходя в «Заварку», я рада чувствовать себя дома».
Как ваша выставка помогает человеку (особенно зумерам!) вновь обрести это чувство причастности к месту?
Через живые человеческие истории о переменах в жизни. Выставка не случайно начинается с Вещи как полноценного участника наших повседневных практик. На ней тоже есть заплатки, потертости и следы времени. Через эти визуальные «крючки» посетитель и чувствует сопричастность.
Полтора года ваша команда готовила этот проект, брала глубинные интервью. Какое воспоминание или найденный артефакт поразил вас больше всего?
Это самый частый вопрос! Я не могу выбрать что-то одно — у меня нет избранных экспонатов. Все истории по-своему трепетные и искренние. И они не только про светлую ностальгию, но и про реальные проблемы.
С помощью чего удалось создать иммерсивное пространство, которое вызывает глубокую личную реакцию у гостей «Заварки»?
Уверена, все сделала команда: наша насмотренность, долгая подготовка и проработка смыслов. Наш «Дом» разложен на составляющие — от частного к общему. Первое, что видишь в зале — вещь и привычные интерьеры. Происходит мгновенное погружение в домашнюю атмосферу, тебя будто ведут по родным и узнаваемым маршрутам.
Работы Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова, Яны Арбузовой и Филиппа Крикунова стали частью экспозиции. Почему именно они?
Альбокринова и Арбузова — жительницы района. Настя — коренная жительница Самары, Яна переехала пару лет назад. А Карпов, как он сам сказал, «никогда тут не жил, но всегда чувствовал себя как дома». Почему мы выбрали иногороднего Филиппа Крикунова? Пожалуй, потому что он художник-кочевник без постоянного места жительства. Было безумно интересно узнать, как он ощущает «Дом», и это был своеобразный эксперимент.
Филипп Крикунов собирал «картину района» по рассказам жителей. Как выстраивался этот диалог и насколько правдивым получилось «коллективное бессознательное» Ленинского района?
Филипп прослушивал записанные нами интервью, соотносил их со своим кочевым образом жизни и на стыке этих историй придумывал объекты. Например, его зацепили воспоминания Дениса Бокурадзе о бережном сохранении домашних глиняных горшков с цветами — и художник противопоставил это собственной «невозможности» высаживать цветы из-за постоянных переездов.
В воспоминаниях жителей присутствуют не только радостные моменты, но и утраты: снесенные здания, ушедшие люди. Как вы работаете с «травмой места»?
Мы не хотели делать проект, вызывающий только чувство светлой грусти. Наш эксперт от Фонда Потанина Надя Пантюлина советовала делать упор на самих людей — чтобы они увидели, что их ждут, с ними хотят говорить о городе и их памяти.
А это невозможно без освещения всех, даже болезненных сфер жизни. Мы подходили к этому максимально этично, ведь респондентам приходилось снова проживать сложные моменты.
Что для тебя лично значит «Дом»? Есть ли в этой выставке твоя личная история?
Конечно, это двор! Я родом из Сызрани, и все мое детство нулевых прошло во дворе. Сейчас того двора и тех соседей уже нет, но мои воспоминания, как заплатки на возникающие дыры времени, помогают это пережить.
Выставка закончится, предметы вернутся в фонды. Что будет дальше с проектом?
Проект не закончится вместе с выставкой. Как написал мне иллюстратор Сева Выводцев: «Теперь жду выставку про Советский, Кировский и Промышленный районы!». В наших планах — издать неформальный путеводитель по району, создать арт-объект, доработать сайт и сформировать энциклопедию.
Эта тема неиссякаема: чем сложнее и уже локация, тем больше смыслов можно вытащить. Например, благодаря работе Яны Арбузовой у нас появился партнер — школа для собак «Гавс», с которой в августе мы запускаем пешеходную экскурсию для собак и их владельцев. И таких спецпроектов впереди еще очень много!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Кирилл Гуров
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