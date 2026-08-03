Екатерина Гурова о выставке «Чувства (о) дома»: «Мы не хотели делать проект, вызывающий только чувство светлой грусти»

«Дом» — это всегда очень личное. Какое первое, самое сильное «чувство Дома» легло в основу этого проекта? Что стало триггером, запустившим исследование?

Фраза нашего респондента Маргариты Александровны Барской, бывшей жительницы Дома Маштакова: «Приходя в «Заварку», я рада чувствовать себя дома».

Как ваша выставка помогает человеку (особенно зумерам!) вновь обрести это чувство причастности к месту?

Через живые человеческие истории о переменах в жизни. Выставка не случайно начинается с Вещи как полноценного участника наших повседневных практик. На ней тоже есть заплатки, потертости и следы времени. Через эти визуальные «крючки» посетитель и чувствует сопричастность.

Полтора года ваша команда готовила этот проект, брала глубинные интервью. Какое воспоминание или найденный артефакт поразил вас больше всего?

Это самый частый вопрос! Я не могу выбрать что-то одно — у меня нет избранных экспонатов. Все истории по-своему трепетные и искренние. И они не только про светлую ностальгию, но и про реальные проблемы.