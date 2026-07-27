Звонок сверху: актер и звонарь Савва Зорин приглашает на колокольню Вознесенского собора

Есть люди, которые виртуозно соединяют в себе, казалось бы, полярные миры, и Савва Зорин — именно такой герой нашего времени: актер драматического театра, куратор культурных проектов и сооснователь центра «Четверг», он мастерски владеет искусством колокольного звона. В это воскресенье Савва (и арт-клуб «Худрук»!) приглашает сменить привычный городской пейзаж на панораму с колокольни старейшего Вознесенского собора.

Нет, это не обычная экскурсия, скорее, настоящее аудиопогружение в историю и современность. Говорят, что если повезет, удастся услышать даже Linkin Park!