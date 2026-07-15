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Не только Волга: Самару покажут через художников, дворы и особняки

Заряжаемся и готовимся ворваться на авторский тур «Волги и кульТур», который пройдет с 16 по 19 июля. Подготовят прогулки по дворам и мастерским, ужин в историческом особняке и знакомство с людьми, которые сегодня создают культурную Самару.

В программе — походы в филиал Третьяковской галереи с Михаилом Савченко, прогулки с «Худруком», «Окраину» на «стошке» под открытым небом, вечер в гостях у Славы Вершинина и визит к художнику Ивану Ключникову.

Организаторы обещают показать Самару именно через ее жителей (такое нам нравится, такое мы поддерживаем!). 

Текст: Артем Элекин
Фото: Архивы пресс-служб

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