Не только Волга: Самару покажут через художников, дворы и особняки

Заряжаемся и готовимся ворваться на авторский тур «Волги и кульТур», который пройдет с 16 по 19 июля. Подготовят прогулки по дворам и мастерским, ужин в историческом особняке и знакомство с людьми, которые сегодня создают культурную Самару.

В программе — походы в филиал Третьяковской галереи с Михаилом Савченко, прогулки с «Худруком», «Окраину» на «стошке» под открытым небом, вечер в гостях у Славы Вершинина и визит к художнику Ивану Ключникову.

Организаторы обещают показать Самару именно через ее жителей (такое нам нравится, такое мы поддерживаем!).