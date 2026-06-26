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Архитектурный модернизм и цифровой перформанс: проект LALIJAM готовит мегасобытие на новой локации в Тольятти

Тольятти, к этому надо готовиться: 20 августа в городе на Волге развернется масштабное культурное событие, которое обещает стать одним из самых обсуждаемых медиаперформансов уходящего лета. Социокультурный проект LALIJAM возвращается с неожиданной коллаборацией, выбрав для проведения совершенно новую точку на карте города — открытую площадку на улице 40 лет Победы. Именно здесь, на фоне нового здания «Клиники Федосеева», созданного архитектором Александром Колоярским (с уважением к эстетике советского модернизма!), развернется мультимедийный диалог живой музыки и цифрового искусства.

Впервые в истории проекта музыкальная программа будет дополнена трехмерным архитектурным мэппингом: фасад здания превратится в гигантский световой холст для проекций известного медиахудожника Сергея Судакова и его студии. А центральной темой концерта станет «Город будущего».

Напомним, что в истории проекта LALIJAM уже восемь благотворительных концертов, а также более 1 600 000 рублей, направленных на адресную поддержку культурным институциям города.

Елизавета Федосеева

автор благотворительного проекта LALIJAM

Почему я решила доверить мэппинг именно Сергею Судакову? В прошлом году я увидела его работу, пообщалась с людьми, которые его знают, посетила авторскую выставку «Четвертое пространство» и осталась под огромным впечатлением. Все наши интеграции рождаются из личных встреч и сильных эмоций: например, на второй LALIJAM я пригласила проект «Четверги в библиотеке» — тогда к нам приехали Женя Козаченко и Паша Куприянов, и мы интегрировали их программу в наш концерт. Так получилось и с оперными артистами — я услышала их и сразу пригласила к сотрудничеству. Когда случается мэтч, рождаются лучшие коллаборации!

Площадка была выбрана уже после того, как родилась концепция мэппинга. Сначала появилась идея архитектурной проекции, и только потом я поняла: для ее реализации идеально подходит здание новой клиники. В прошлом году я увидела, как в Самаре подобное реализовал «Город-Курорт», и сразу загорелась мечтой интегрировать такой визуал в наш проект. Для нас это совершенно новый шаг: раньше мы всегда фокусировались на музыке, звуке и вокале, затем добавляли пластику, хореографию, театральное искусство и художественное слово. Теперь настала очередь визуального искусства.

Конечно, здание клиники стало тем самым — подходящим! — полотном для нашей задумки, хотя изначально у меня не было цели проводить мероприятие именно там. Но так сошлись звезды. Все произошло очень органично — идея всегда первична: мы не подгоняем её под жесткие рамки, а условия сами складываются в нужный пасьянс, исходя из задачи. В этот раз концерт посвящен городу, его жителям и архитектуре личности. За последний год мои мысли были сосредоточены на советском модернизме — стилеобразующем направлении, которое и определяет облик Тольятти. Но в целом мы будем говорить о жителе любого города, о его отношениях со средой, с окружающими людьми и, в первую очередь, с самим собой. В эту концепцию органично вписались и архитектура клиники, и проецируемый на нее мэппинг, и репертуар, подобранный специально под эту тему.

Фото: Архивы пресс-служб

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