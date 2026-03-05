Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Истории, которые живут на карте: 12 марта в «ЗИМ Галерее» пройдет лекция Павла Гнилорыбова

Как «прочитать» карту страны? Какие истории скрываются за привычными названиями улиц и городов? И как имена становятся частью географии? На эти и другие неочевидные вопросы ответит Павел Гнилорыбов, историк, экскурсовод, основатель и главный редактор проекта «Архитектурные излишества». На лекции «Останется только имя», которая пройдет 12 марта в «ЗИМ Галерее», Павел раскроет тайны российской топонимики и расскажет, почему одни имена выживают, а другие превращаются в «километры». Начало – в семь вечера.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб

