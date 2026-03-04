Самарские корни: восемь картин на коже от мастера Николая Мулялина

Однажды детские рисунки ожили и попросили придумать для них отдельный стиль татуировок. А Николай Мулялин (он же КоляКолет!) откликнулся, да так, что накопилась целая коллекция детских воспоминаний с настоящим самарским духом: от наличников до посланий Волги (шрифтом Брайля!). Оказывается, можно вывезти самарца из Самары, но Самару из самарца выбить не получится! Эти тату – не просто узоры на коже, а мосты к беззаботному детству, к родным берегам Волги и к тем местам, где каждый камень хранит историю.
Николай Мулялин
тату-мастер
Я не коренной житель Самары, перебрался сюда более четырех лет назад из родного Тольятти. Именно через татуировку мне удалось узнать город и людей. Чаще всего самарские татуировки я делаю летом, когда люди, которые когда-то отсюда уехали, приезжают домой или в гости. Эти татуировки – о доме. Оказалось, что большая часть сделанных тату уехала жить в Европу!
Где время замирает
Я занимаюсь татуировкой почти шесть лет, пять из которых посвятил карандашным техникам. Это пришло постепенно. Хотелось чего-то простого, но с историей и стилем. Со временем сюжеты становились интереснее, а мой «почерк» начал выделять меня среди других. В эскизах можно рассмотреть феномен детскости, но я никогда не навязываю брать образы из детства за основу. Мои работы могут напоминать рисунки в первую очередь стилем исполнения – простотой и минимализмом. Но совершенно необязательно рисовать детскую игрушку, ведь посыл уже заложен в стиле.
Однако мы живем в непростое время, когда ценность жизни и времени ощущается глубже. Многие уехали в другие города или страны. Образ старой игрушки или родной набережной в татуировке – это про прошлое, про тебя, про дом и про семью. Это воспоминания, которые никогда не хочется забывать. Твое детство, где тебе не надо думать о проблемах, где все просто и понятно, где все рядом и все хорошо. Я думаю, людям важно помнить тот самый яркий пейзаж из детских воспоминаний!
Волжский экспресс: вагончик счастья
Люблю поезда всю жизнь. Не сосчитать, сколько раз я ездил на поезде. У меня даже на ноге набит красный вагончик! Кстати, интересный факт: я никогда не ездил на самарском трамвае. Но татуировки с ними – это часть волжского духа. Вот и получается концепция-перевертыш: трамвай для самарцев – это не дешевый транспорт, это мини-поезд и мини-путешествие каждый раз.
Жигулевский панцирь
Каждая ракушка уникальна и неповторима, она создана природой. Каждый человек должен помнить, насколько он сложный, особенный и единственный в своем исполнении. Все, что создано природой, должно поражать человеческое сознание одним лишь фактом нашей непричастности. Очень важно сохранить внутри себя детский инстинкт восхищения тем, что мы видим каждый день. От постоянства мир не утрачивает своей оригинальности.
Резное кружево истории
Наличники – большая часть истории Самары. Помню, как радовался глобальным изменениям на улице Молодогвардейской, я ощущал там эпицентр восстановленных зданий, они стояли, будто их только построили тогда, давно... В том же районе я шел мимо Сада наличников, получилось так, что я увидел четкую картину: костел точно встал в обрамление наличника. Сразу после – уютный дворик, будто в деревне. Такой контраст архитектуры отличает Самару от других городов. Я все чаще замечаю, как люди замедляются, отходят от трендов и отдают предпочтение смыслу и уникальности в татуировке, это круто и ценно!
Готический силуэт
Путь до студии всегда лежит через костел, и он всегда меня завораживает! Особенно когда безоблачно и если встать прямо под него: вот-вот и будто ракета уносится ввысь. Часто на сеансы приезжают люди из других городов, тогда стараюсь подсказать, куда сходить покушать и погулять. Иногда сам провожу небольшую экскурсию после сеанса для волжских гостей. Костел вызывает больше всего вопросов, вероятно, из-за того, что его готический вид сильно выделяется на фоне других зданий. Если обратиться к истории, выходит парадоксальное явление: в городе очень долго не было костела, тогда как в селах губернии они уже были давно.
Я долго думал, что же отличает самарцев от других. Так вот, это сплетни! Практически с каждым клиентом есть общие знакомые или друзья. Я всегда говорю, что Самара – это маленькая деревня. Это создает особую атмосферу общности и большой дружбы. Но если серьезно, то самарцы для меня более «домашние» и простые. Часто самарские татуировки я делаю в Москве и Питере: можно вывезти самарца из Самары, но Самару из самарца выбить не получится!
Белоснежная ладья
Мне доводилось пожить почти четыре года в многоквартирном доме на берегу нашей большой реки. Несложно вообразить, сколько сотен раз я видел Ладью в ее разных настроениях, ракурсах и обрамлениях. Для меня это не скульптура, мы давно породнились. Каждый самарец и турист, увидевший белоснежное судно, замечал, что Ладья, благодаря своему цвету, отражает либо золотые солнечные лучи, либо глубину неба, как на татуировке.
Дыхание Волги
Эскизы создаются абсолютно непредсказуемо. Могу сидеть и – хоп! – в голову пришла идея, стараюсь ее срочно зарисовать и описать посыл в заметке. Для татуировок с текстовым сопровождением всегда слушаю музыку и пытаюсь воссоздать образы из строчек, которые больше всего зацепили. Это помогает тренироваться переводить все в рисунок. Часто ищу фотографии с изображением частей тела и поверх них уже рисую новый эскиз. Так мне проще находить форму для букв. Моя фотопленка также служит источником новых рисунков!
Эта татуировка, например, про непостоянство водной стихии. Зимой я перехожу ее по льду (спит и почти не дышит), а летом отправляюсь «за Волгу» на кораблике, поддаваться «волжскому гедонизму» (с теплом она оживает и дышит полной грудью). В каждом случае передвигаюсь по волнам реки, вот эту волну и получилось зафиксировать.
Утиная симфония: послание из Брайля
Это был осенний холодный день. Как и всегда, я пришел на любимую набережную к Ладье, эти ребята плыли мимо буквально в метре от берега, как будто послание Волги для меня одного. Сразу пришло в голову, что большая река может говорить с нами с помощью шрифта Брайля: девять уток, рябь, камни разного размера. В тот момент очень хотелось тишины и молчания, наверное, поэтому я выбрал шрифт Брайля. Волга меня поняла и посочувствовала.
Текст: Аполлинария Булыгина
Фото: Личный архив героя
Комментарии (0)