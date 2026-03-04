Самарские корни: восемь картин на коже от мастера Николая Мулялина

Я занимаюсь татуировкой почти шесть лет, пять из которых посвятил карандашным техникам. Это пришло постепенно. Хотелось чего-то простого, но с историей и стилем. Со временем сюжеты становились интереснее, а мой «почерк» начал выделять меня среди других. В эскизах можно рассмотреть феномен детскости, но я никогда не навязываю брать образы из детства за основу. Мои работы могут напоминать рисунки в первую очередь стилем исполнения – простотой и минимализмом. Но совершенно необязательно рисовать детскую игрушку, ведь посыл уже заложен в стиле.

Однако мы живем в непростое время, когда ценность жизни и времени ощущается глубже. Многие уехали в другие города или страны. Образ старой игрушки или родной набережной в татуировке – это про прошлое, про тебя, про дом и про семью. Это воспоминания, которые никогда не хочется забывать. Твое детство, где тебе не надо думать о проблемах, где все просто и понятно, где все рядом и все хорошо. Я думаю, людям важно помнить тот самый яркий пейзаж из детских воспоминаний!

Волжский экспресс: вагончик счастья