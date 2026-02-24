Два вопроса для экспертов! Какие перспективы откроет перед Самарой статус исторического поселения? И как повлияет на развитие города дизайн-код?

Историческое поселение и дизайн-код – эти словосочетания часто мелькают в новостных лентах, но не все понимают, что скрывается за этими терминами. Чтобы положить конец спорам и разночтениям, Собака.ru привлекла к ответу министров, архитекторов и градостроителей.
Какие перспективы открывает перед городом статус исторического поселения и какие проекты разработаны для реализации преимуществ этого статуса: что уже запущено, а что находится в стадии разработки?
Андрей Грачев
врио министра градостроительной политики Самарской области
Историческое поселение Самары – не просто территория с памятниками архитектуры, а живая основа городской идентичности, связующее звено между прошлым и будущим. Развитие исторического поселения требует особого подхода. Сейчас уже выстроена процедура согласования объектов, которые планируется возвести в границах исторического поселения. Например, только в ноябре на рабочей группе Градостроительного совета мы рассмотрели тринадцать территорий исторического поселения Самары. Это так называемые РЗТ и иные инвестиционные соглашения, которые были запущены в предыдущие годы. И оценивать их с позиций сегодняшнего дня неправильно: любой инструмент можно использовать и во благо, и во вред. Я всегда говорю так: «Не согласен – критикуй. Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – делай. Делаешь – отвечай». Поэтому к каждому проекту у нас с коллегами по Градсовету пристальное внимание. Так, впервые эксперты и профессионалы высочайшего уровня поддержали один проект застройки не просто в историческом поселении, а в его особой охраняемой зоне.
В настоящий момент в границы исторического поселения входит сто тридцать пять кварталов. Там есть особая зона охраны, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области в 2025 году. Она составляет примерно 60% от всего исторического поселения Самары. Здесь действуют строгие ограничительные меры: внутри зоны нельзя сносить объекты культурного наследия и нарушать их визуальное восприятие, а строительство там допускается только на определенных участках.
Идет работа над документами, которые касаются исторического поселения: регламенты и единый документ территориального планирования – в него входят генеральный план и правила застройки и землепользования. Разработкой занимается научно-исследовательский институт. Сейчас закончил период сбора исходных данных.
Регламент – документ, который устанавливает требования к градостроительной деятельности в границах территории исторического поселения: сохранить объекты культурного наследия и установить прозрачные и понятные алгоритмы действий для собственников земельных участков и для инвесторов. Заказчиком разработки регламентов является государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, мы проводим совместную работу. По контракту, разработчики регламента исторического поселения Самары должны завершить работы до 1 июня 2026 года.
Наша главная задача – открыть качественную законную дверь. А пока сейчас стоит большая стена, которую всегда есть вероятность обойти не совсем законным путем. Мы совместно с коллегами и других ведомств занимаемся корректировкой, разработкой и принятием всей необходимой нормативной базы. Мы должны четко понимать, что будем восстанавливать, а где будем заниматься реновацией. Важно, чтобы не было полной консервации развития исторической части Самары.
Екатерина Гончарова
градостроитель, директор проектов в сфере стратегического планирования развития городов и территорий, руководитель направления мастер-планирования и спецпроектов ГК «Самолет»
Данный дизайн-код – про то, как должны выглядеть вывески, летние кафе и рынки
в населенных пунктах региона, в том числе в небольших городах и селах. Для реализации таких документов нужна общая работа органов власти, предпринимателей, производителей отдельных элементов, таких как, например, вывески, и системная отработка механизмов реализации на практике.
Тем не менее успешный опыт есть в других городах России: например, в Саратове, Калининграде и Кисловодске. Возможно, наиболее эффективный способ применения этого инструмента – это выбор пилотных населенных пунктов и отработка вместе с ними механизмов реализации, а затем системное масштабирование на весь регион. Можно предположить, что преобразования сначала будут точечными и постепенными – городская среда станет аккуратнее и гармоничнее по мере обновления ее элементов в отдельных населенных пунктах.
Очень важно при этой трансформации не потерять уникальные элементы городской среды – например, старые советские вывески, которые стоит бережно сохранять.
Ульяна Окишева
социальный исследователь
Одна из важных задач дизайн-кода – сформировать визуальный язык, с помощью которого город будет с нами общаться. В нем должна быть заложена система смыслов и сообщений. Что Самара, Елховка, Тольятти, Красный Яр хотят рассказать нам?
Транслируя определенный нарратив через инфраструктуру – информационные таблички, пешеходная навигация, МАФ, остановки и так далее – мы превращаем их в элементы городского дизайна и формируем целостный образ города. В таком прочтении техническая сторона дизайн-кода – регламенты и правила – должна учитывать контекст территорий. В нашем случае это истории, образы, восприятие, локальные особенности и ценности, легенды и герои – в общем то, что называют модным словом идентичность – Самары и области.
А еще грамотный дизайн-код должен облегчить повседневную жизнь людей. Для этого необходим человекоориентированный подход, вовлечение стейкхолдеров, тех, кого этот проект затрагивает: разные возрастные и социальные группы жителей, сообщества, туристы, предприниматели и так далее.
Именно через исследования и вовлечение мы понимаем запросы и особенности разных групп пользователей – а значит, формируем актуальный инструмент городского развития. В общем, в современной урбанистике дизайн-код – это целая система, которая требует поэтапной работы, ведь в основе – постоянное производство смыслов.
Я очень надеюсь, что Самара и область пойдет дальше, и дизайн-код станет не только инструментом контроля, но и полноценной стратегической программой, которая объяснит, как и для кого мы организуем пространство. Хорошая новость – успешные кейсы такой трансформации есть. Здорово с этой темой работают в Екатеринбурге. Интересные проекты есть у бюро CM International и «Асмысл».
Кирилл Никонов
архитектор
Подобные документы разрабатываются, прежде всего, для упорядочивания и гармонизации городской среды через общие принципы работы с различными элементами: вывесками, рекламными конструкциями, адресными табличками, нестационарными торговыми объектами и навигацией. Дизайн-код населенных пунктов Самарской области – это базовый набор требований, с которыми необходимо поработать муниципальным образованиям, уточняя его и дополняя локальными особенностями, в том числе в плане идентичности.
Коллегам на местах предстоит определить для своих населенных пунктов границы центральных культурно и функционально насыщенных пространств и утвердить для них более жесткие требования. Это справедливо, потому что именно такие территории, как правило, репрезентуют свои населенные пункты и выступают их визитной карточкой для всех пользователей. В отношении периферийных районов требования могут быть менее строгими. Что мы получаем в итоге? У местных служб и предпринимателей появляется инструкция, как работать с различными элементами среды в зависимости от контекста и расположения, у жителей и гостей – улицы и общественные пространства, лишенные визуального шума и колористического хаоса, функционально организованные для комфортного перемещения и отдыха.
Дарья Чиримисина
партнер бюро светового дизайна ZenLight, выпускница программы Архитекторы.рф-2023
На мой взгляд, Самара – город, который уже вполне готов как к работе со световыми стратегиями, например, к разработке единого светового дизайн-кода, который бы регулировал вечерне-ночной облик в вопросах и архитектурного, и уличного освещения, так и к созданию светового мастер-плана – документа, показывающего принципиальные световые решения для разных городских пространств. В направлении разработки общей стратегии освещения города нашим бюро совместно с администрацией Самары было предложено световое решение для одной из главных улиц, ведущей к Волге – улицы Вилоновской.
В существующем освещении улицы большую роль играет функциональное освещение, архитектурное освещение же представлено только на Никольском храме, однако оно не сбалансировано по уровням яркости, а часть оборудования неисправна. Витринное освещение привлекает больше внимания, чем историческая архитектура, находящаяся в большинстве случаев в темноте. В концепции освещения улицы наиболее активный свет предполагается на архитектурных доминантах участка – колокольне Никольского храма и застройке между улицами Молодогвардейская и Галактионовская, на примыкающих же зданиях – исключительно легкие световые акценты, усиливающиеся по мере приближения к доминантам. Подобный световой градиент необходим, чтобы более органично вписать объекты в среду и избежать чрезмерных контрастов и эффекта вырванности освещенных объектов из окружения.
Здания, не имеющие архитектурной значимости, могут быть освещены на уровне первого этажа, чтобы смягчить контраст витринного освещения, а невысокие уровни яркости архитектурного освещения позволят избежать восприятия природных элементов окружения – зеленых насаждений или реки – как слишком темных. Считаю, что вопросы эксплуатации и своевременной модернизации световых решений тоже могли бы быть актуальны, в первую очередь, для знаковых зданий. Примером может служить Самарский академический театр оперы и балета на площади Куйбышева, освещенный разной цветовой температурой не в силу концептуального решения, а из-за устаревания светового оборудования.
Последнее время, приезжая в Самару, я встречаю все больше туристов: складывается ощущение, что город готов им открываться, становиться новой точкой притяжения на Волге, как, например, Нижний Новгород. И освещение – важнейший фактор туристической привлекательности любого города, так как оно – ключевой инструмент, определяющий облик ночного города. Именно освещение способно как транслировать смыслы, заложенные в архитектурной среде, так и способствовать выражению общественных ценностей в конкретный исторический период. Огромное количество исторических архитектурных стилей, смешанных на улицах Самары, могут объединяться в тематические световые маршруты по городу, например, наше бюро предлагало маршрут по зданиям советского модернизма. Одной из точек на маршруте стало бы здание Дома актера на Вилоновской, чей модернистский облик напрямую отсылает к его функции – к актерскому дому. Динамика архитектурного освещения передавала бы игру света и тени на колышущемся театральном занавесе. А соединительной тканью маршрута могли бы стать советские мозаики, в обилии представленные на улицах города. Мозаики, зачастую скрытые за большим количеством визуального шума в виде рекламы днем, имеют огромный потенциал как практически готовая вечерняя общегородская инсталляция, не требующая больших затрат бюджета.
Текст: Ксения Возгорькова, Денис Либстер
Фото: Пресс-служба Минграда, Марк Серый, «Том Сойер Фест - Самара», Андрей Болховецкий, Михаил Трещев
