Два вопроса для экспертов! Какие перспективы откроет перед Самарой статус исторического поселения? И как повлияет на развитие города дизайн-код?

врио министра градостроительной политики Самарской области

Историческое поселение Самары – не просто территория с памятниками архитектуры, а живая основа городской идентичности, связующее звено между прошлым и будущим. Развитие исторического поселения требует особого подхода. Сейчас уже выстроена процедура согласования объектов, которые планируется возвести в границах исторического поселения. Например, только в ноябре на рабочей группе Градостроительного совета мы рассмотрели тринадцать территорий исторического поселения Самары. Это так называемые РЗТ и иные инвестиционные соглашения, которые были запущены в предыдущие годы. И оценивать их с позиций сегодняшнего дня неправильно: любой инструмент можно использовать и во благо, и во вред. Я всегда говорю так: «Не согласен – критикуй. Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – делай. Делаешь – отвечай». Поэтому к каждому проекту у нас с коллегами по Градсовету пристальное внимание. Так, впервые эксперты и профессионалы высочайшего уровня поддержали один проект застройки не просто в историческом поселении, а в его особой охраняемой зоне.

В настоящий момент в границы исторического поселения входит сто тридцать пять кварталов. Там есть особая зона охраны, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области в 2025 году. Она составляет примерно 60% от всего исторического поселения Самары. Здесь действуют строгие ограничительные меры: внутри зоны нельзя сносить объекты культурного наследия и нарушать их визуальное восприятие, а строительство там допускается только на определенных участках.

Идет работа над документами, которые касаются исторического поселения: регламенты и единый документ территориального планирования – в него входят генеральный план и правила застройки и землепользования. Разработкой занимается научно-исследовательский институт. Сейчас закончил период сбора исходных данных.

Регламент – документ, который устанавливает требования к градостроительной деятельности в границах территории исторического поселения: сохранить объекты культурного наследия и установить прозрачные и понятные алгоритмы действий для собственников земельных участков и для инвесторов. Заказчиком разработки регламентов является государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, мы проводим совместную работу. По контракту, разработчики регламента исторического поселения Самары должны завершить работы до 1 июня 2026 года.

Наша главная задача – открыть качественную законную дверь. А пока сейчас стоит большая стена, которую всегда есть вероятность обойти не совсем законным путем. Мы совместно с коллегами и других ведомств занимаемся корректировкой, разработкой и принятием всей необходимой нормативной базы. Мы должны четко понимать, что будем восстанавливать, а где будем заниматься реновацией. Важно, чтобы не было полной консервации развития исторической части Самары.